AK Parti'de bir ilk! Erdoğan, aday tercihlerini 'kapalı zarfta' istiyor
Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
AK Parti MKYK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir toplantıya daha katılacak. Erdoğan'ın Ankara, İzmir ve Adana teşkilat üyelerine kimi aday görmek istediklerini soracağı toplantıda, cevapları kapalı zarfla istediği öğrenildi.
AK Parti'de yerel seçimlere yönelik aday belirleme süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısının ardından, Ankara, İzmir ve Adana teşkilat üyelerine yönelik bir toplantı yapılacağı öğrenildi.
Parti teşkilatı üyelerine hangi adayları görmek istediklerinin sorulacağı toplantıda, Erdoğan'ın cevapları ise kapalı zarf usulüyle alınacağı belirtiliyor.
NTV'nin aktardığına göre; Ankara, İzmir ve Adana illerinden gelen teşkilat üyelerine aday tercihleri kapalı zarflar içinde sunacak.
AK Parti'de daha önce uygulanmamış bir yöntem olan bu temayül yoklaması, aday belirleme sürecinde farklı bir yaklaşımı temsil ediyor.
Aday belirleme sürecinin devamında, AK Parti'nin olmayan şehirlere yönelik temayül yoklamalarının da ilerleyen günlerde gerçekleştirileceği belirtiliyor.