AK Parti'de bir ilk! Erdoğan, aday tercihlerini 'kapalı zarfta' istiyor

12 Aralık 2023 17:39 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 17:43

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

AK Parti'de yerel seçimlere yönelik aday belirleme süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısının ardından, Ankara, İzmir ve Adana teşkilat üyelerine yönelik bir toplantı yapılacağı öğrenildi.

Parti teşkilatı üyelerine hangi adayları görmek istediklerinin sorulacağı toplantıda, Erdoğan'ın cevapları ise kapalı zarf usulüyle alınacağı belirtiliyor.

NTV'nin aktardığına göre; Ankara, İzmir ve Adana illerinden gelen teşkilat üyelerine aday tercihleri kapalı zarflar içinde sunacak.

AK Parti'de daha önce uygulanmamış bir yöntem olan bu temayül yoklaması, aday belirleme sürecinde farklı bir yaklaşımı temsil ediyor.

Aday belirleme sürecinin devamında, AK Parti'nin olmayan şehirlere yönelik temayül yoklamalarının da ilerleyen günlerde gerçekleştirileceği belirtiliyor.