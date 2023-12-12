CHP'de yerel seçim hareketliliği: İlk adaylar belli oluyor
Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Anadolu Ajansı
CHP, yerel seçimlere yönelik hazırlıklarına devam ediyor. 14 Aralık Perşembe günü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanacak olan Parti Meclisi'nde ilk adayların açıklanması planlanıyor. Mevcut başkanlar için yapılan anketler, CHP'nin aday belirleme sürecinde önemli bir rol oynayacak.
CHP, yerel seçimlerde aday adaylığı için 15 binin üzerinde başvuru alarak başvuru sürecini tamamladı. İlk adayların 14 Aralık Perşembe günü açıklanması beklenirken, CHP, yıl sonuna kadar adayların büyük çoğunluğunu kamuoyuyla paylaşmayı planlıyor. Bu nedenle, Parti Meclisi toplantılarının daha sık gerçekleşmesi bekleniyor.
CHP, İstanbul, Ankara, Aydın dışındaki mevcut başkanlar için büyükşehirlerde ve illerde "memnuniyet anketi" uyguluyor. 27 Kasım'da başlayan anket çalışmasında, örgütün yanı sıra seçmenin de görüşlerine başvuruluyor.
Anket sonuçlarına göre, belediye başkanından gelen şikayet olmaması durumunda atanma yapılacak. Ancak, belediye başkanına karşı memnuniyetsizlik varsa, ikinci aşamada öne çıkan adaylar belirlenecek. Bu süreç, CHP'nin yerel seçim stratejisini belirlemede önemli bir rol oynayacak.