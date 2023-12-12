CHP'de yerel seçim hareketliliği: İlk adaylar belli oluyor

12 Aralık 2023 14:07 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 14:12

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

CHP, yerel seçimlerde aday adaylığı için 15 binin üzerinde başvuru alarak başvuru sürecini tamamladı. İlk adayların 14 Aralık Perşembe günü açıklanması beklenirken, CHP, yıl sonuna kadar adayların büyük çoğunluğunu kamuoyuyla paylaşmayı planlıyor. Bu nedenle, Parti Meclisi toplantılarının daha sık gerçekleşmesi bekleniyor.

CHP, İstanbul, Ankara, Aydın dışındaki mevcut başkanlar için büyükşehirlerde ve illerde "memnuniyet anketi" uyguluyor. 27 Kasım'da başlayan anket çalışmasında, örgütün yanı sıra seçmenin de görüşlerine başvuruluyor.

Anket sonuçlarına göre, belediye başkanından gelen şikayet olmaması durumunda atanma yapılacak. Ancak, belediye başkanına karşı memnuniyetsizlik varsa, ikinci aşamada öne çıkan adaylar belirlenecek. Bu süreç, CHP'nin yerel seçim stratejisini belirlemede önemli bir rol oynayacak.