AK Parti'de seçim maratonu! Ankara’nın 25 ilçe adayı bugün açıklanıyor

24 Ocak 2024 08:06 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 12:22

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Başkent’te 20 ilçede AK Parti’nin, 5 ilçede MHP’nin adayı desteklenecek. Aday tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. 30 Ocak Salı günü de Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesini açıklayacak. Beyannamede yediden yetmişe bütün toplumu içine alacak vaatler yer alacak. Kucaklayıcı ve kapsayıcı bir dil kullanılacak. Gençler, yaşlılar, kadınlar ve dezavantajlı gruplara ayrı bir parantez açılacak.

ŞEHİRCİLİK DAMGA VURACAK

Sekiz başlıktan oluşan beyanname bütün topluma dokunacak proje ve vaatler içerecek. “Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik” başlıklı beyannamede belediyecilik öne çıkacak. Birbirinden kopuk hâlde bulunan yeşil alanlar kuşaklar hâlinde birleştirilerek, sosyal donatılarla zenginleştirilecek ve yaşayan mekânlara dönüştürülecek. Şehirler, hareketli bir yaşamı destekleyecek şekilde konumlandırılacak, bisiklet dostu sokaklar oluşturulacak, çevreci yaşam teşvik edilecek. Şehirlerde yeşil alanları artırmayı amaçlayan kent bostanları yapılacak, iklim değişikliği ile mücadele edilecek. Belediyeler bünyesinde, bölgelerin iklimine, toprak yapısına uygun tarım yapılacak. Yeşil dönüşüm hareketi başlatılacak.

Yenilenebilir enerji teşviki verilecek. İş hayatına atılamayan gençler ve kadınlar için de farklı projelere yer verilecek. Gençler ve kadınlar için mesleki eğitim ve kurs faaliyetleri mevcut duruma göre artırılacak. Genç ve kadın kooperatifleri kurularak girişimci gençler ile kadınlar bir araya getirilecek. AK Parti, bütün beyannamelerinde olduğu gibi bu beyannamede de yaşlılar ve engelliler için ayrı başlıklar açacak.