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Bakan Bolat'tan Avrupa Konseyi Başkanı'yla 'vize' teması: 'Somut adım' açıklaması geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Bolat&#039;tan Avrupa Konseyi Başkanı&#039;yla &#039;vize&#039; teması: &#039;Somut adım&#039; açıklaması geldi
Ticaret Bakanı, Belçika, Ab-Türkiye İlişkileri, Haber

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ticaret Bakanı Bolat, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile görüştüklerini belirterek, "Görüşmemizde vize süreçlerinin kolaylaştırılması konusunu gündeme getirerek, Türk iş insanları ve taşıyıcılarının vize işlemlerinde yaşadığı zorlukların, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi yavaşlattığını ifade ettik" ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı X'ten, Belçika temaslarına ilişkin paylaşım yaptı.

Belçika'da Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildiren Bolat, Türkiye'nin AB ile olan ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi ve mevcut Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konularını ele aldıklarını kaydetti.

'SOMUT ADIMLAR ATILMASI GEREKTİĞİNİN ALTINI ÇİZDİK'

İki ülke arasındaki mevcut ticaret hacminin 2023 yılında 211 milyar dolara ulaştığını ancak bu rakamı çok daha yukarılara taşımak için karşılıklı potansiyelin mevcut olduğunu ifade ettiklerini aktaran Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeşil Mutabakat ve dijitalleşme konularında AB ile iş birliğimizi artırma konusundaki kararlılığımızı dile getirerek, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve dijital dönüşüm alanlarında daha sıkı bir iş birliği ve uyum sağlanması gerektiğini vurguladık. Görüşmemizde vize süreçlerinin kolaylaştırılması konusunu da gündeme getirerek, Türk iş insanları ve taşıyıcılarının vize işlemlerinde yaşadığı zorlukların, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi yavaşlattığını ifade ettik. Vize işlemlerinin kolaylaştırılması ve sürelerinin uzatılması için AB Komisyonu'ndan somut adımlar atılmasının gerektiğinin de altını çizdik."

Bolat, görüşmenin Türkiye-AB ilişkilerini daha ileriye taşıyacak somut adımlar atılması için önemli bir fırsat olduğuna işaret ederek, ortak hedefler doğrultusunda iş birliğini güçlendirmek adına çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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