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Bakan Fidan NATO toplantısına gidecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan Fidan NATO toplantısına gidecek

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3-4 Nisan tarihlerinde NATO karargahında gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak için Brüksel'e gidecek. NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümüne denk gelen toplantıda, bu vesileyle kutlama töreni düzenlenecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 3 ve 4 Nisan'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Brüksel'deki NATO karargahında 3 ve 4 Nisan'da gerçekleştirilecek toplantıda, genel caydırıcılık, terörizmle mücadele, Ukrayna'daki gelişmeler, Washington Zirvesi'nin hazırlıkları, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin ardından ittifakın son durumu ve diğer bölgelerdeki stratejik gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

TERÖRİZMLE MÜCADELE İLK KONU

Toplantıda Fidan, NATO'nun terörizmle ortak mücadele etmesi gerektiğini, bunun ittifakın görevlerinden biri olduğunu vurgulayacak.

Bakan Fidan, PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye'nin beklentilerini aktaracağı toplantıda, bazı NATO üyelerinin bu örgütlerle ortaklık ilişkisine girmesinin kabul edilemez olduğunu belirtecek.

Toplantıda, müttefiklerin birbirlerine savunma sanayisi alanında yaptırım ve kısıtlama uygulamasının ittifak ruhuna aykırı olduğunu aktaracak Fidan, NATO'nun güvenliğinin bundan olumsuz etkilendiğini kaydedecek.

İKİLİ GÖRÜŞMELER DE YAPILACAK

Fidan, Avrupa'nın savunma ve güvenliğinin etkin şekilde sağlanabilmesine yönelik Türkiye'nin görüşlerini de dile getirecek.

Bakan Fidan'ın, toplantı kapsamında, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile de ikili görüşme yapması planlanıyor.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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