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Bakanlık düğmeye bastı! SGK'ya borcu olan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne haciz

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Bakanlık düğmeye bastı! SGK&#039;ya borcu olan Mersin Büyükşehir Belediyesi&#039;ne haciz

Politika Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belediyelerin 96 milyar liralık borçlarının tahsil edileceğinin duyurulmasının ardından ilk haciz işlemi geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde haciz işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz haftalarda borçlu belediyeleri açıklamış, borçların tahsil edileceğini söylemişti.

30 büyükşehir belediyesinin prim borçlarının yüzde 76'sının ve 1 milyar liranın üzerinde borcu olan 6 ilçe belediyesinden 5'inin CHP'li belediyeler olduğunu aktaran Işıkhan, en fazla borçlu 5 belediyeyi açıklamıştı.

Bakan Işıkhan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin SGK'ye prim borcunun 5 yılda 885 kat artarak 5,4 milyar liraya, Ankara Büyükşehir Belediyesinin borcunun 5 yılda 25 kat artarak 5,7 milyar liraya, Adana Büyükşehir Belediyesinin borcunun 5 yılda 9 kat artarak 3 milyar liraya yükseldiğini bildirmişti.

Bakanlık düğmeye bastı! SGK'ya borcu olan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne haciz - 1. Resim

Borçlu belediyelere bir kez daha borçlarını ödeme çağrısını yineleyen Işıkhan, uyarı ve bildirimlere rağmen prim borçlarını ödemeyen tüm belediyeler için icra yöntemine başvurmak durumda kalacaklarını kaydetmişti. 

İLK HACİZ GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta partisinin grup toplantısında yaptığı "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin belediyeleriniz SGK’ya olan birikmiş borçlarını ödesinler” açıklamasıyla başlayan tartışmaların ardından belediyelere haciz işlemleri uygulanmaya başlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde haciz işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. 

 

Düzenleyen:  - Politika
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