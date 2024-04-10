BBP lideri Destici'den Müslüman ülkelere çağrı: İsrail'le bütün ilişkileri dondurun

İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ederken BBP lideri Mustafa Destici, İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelere seslendi. "Ortak bir karar alarak İsrail'le ekonomik, kültürel, siyasi bütün ilişkilerini dondurması lazım" diyen Destici, bu kararın İsrail'in Filistin topraklarından çekilip katliamlarını durdurana kadar devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki Merkez Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra basın mensuplarına gündemi değerlendirdi, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

'FİLİSTİN HER MÜSLÜMAN'IN KANAYAN YARASI'

Türkiye'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinli ve Gazzelilerin yanında olduğunu dile getiren Destici, "Filistin meselesi bir siyaset malzemesi asla yapılmamalıdır. Gazze'deki meseleler bir siyaset malzemesi yapılmamalıdır. Bu hepimizin, her Müslüman'ın meselesidir. Her Müslüman'ın kanayan yarasıdır" dedi.

Destici, İsrail'e karşı yaptırım konusunda en başından beri çok yüksek sesle bunu dillendiren siyasetçilerden biri olduğunu ifade etti.

İİT ÜYESİ ÜLKELERE AMBARGO ÇAĞRISI

İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye üyelerin, Arap ülkelerinin tamamının bu konuda ortak karar alması gerektiğini vurgulayan Destici, Birleşmiş Milletlerin de İsrail'e yaptırım için harekete geçebilmesinin önünde ABD'nin engel olduğu görüşünü savundu.

Müslüman ülkelerin İsrail'e karşı ambargo uygulaması gerektiğini anlatan Destici, şunları kaydetti:

"Topyekun bir ambargo uygulamamız lazım. Ekonomik, siyasi, kültürel bütün ilişkilerimizi Gazze'de katliamlar durana, tam barış sağlanana ve siyonist İsrail işgal ettiği topraklardan geri çekilinceye kadar bu sürecin de devam etmesi lazım. Ancak bu şekilde İsrail'e bu bir ihtar olur ya da ABD başta olmak üzere bütün Batı ülkelerine ciddi bir anlamda bir uyarı olur.

Elbette ki Türkiye şu anda bunun lokomotifliğini yapmaktadır. Son olarak ticaretle ilgili kısıtlamalar da getirilmiştir. Zaten baştan beri var olan kısıtlamalar biraz daha artırılmıştır. Bu konuda Türkiye'nin hassasiyetinin yükselerek devam edeceğini ifade etmek istiyorum. İslam İşbirliği Teşkilatının bütün üyelerinin ortak bir karar alarak İsrail'le ekonomik, kültürel, siyasi bütün ilişkilerini dondurması lazım. Ne zamana kadar? İsrail işgal ettiği Filistin, Gazze topraklarından çekilip katliamlarını durdurana kadar bunun devam etmesi lazım ki ancak netice alınabilsin."