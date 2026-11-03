Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında sanık sayısı 41'den 50'ye yükseldi. Hazırlanan ek iddianameyle, daha önce 'suçtan zarar gören' sıfatıyla dinlenen 9 kişi, sanık olarak dosyaya dahil edildi. Böcek'e 8,5 milyon TL ve 30 milyon TL tutarında ödeme yaptığı iddia edilen iş adamı Yusuf Y. “Ödemeyi bağış olarak vermedim, vermek zorunda kaldığım için verdim. 115 milyon TL param içeride kaldı. Gökhan Böcek 25 milyon TL istedi, 8,5 milyon TL'de anlaştık. Parayı vermesem paramı alamayacaktım” dedi.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile tutuksuz sanıklar eski İl Emniyet Müdürü İlker A., iş adamları Fazlı A. ve Mehmet Okan K.'nin de aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında 702 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.

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KAMU DAVASI AÇILMIŞTI

İddianamede, 'icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira' suçlamalarına yer verilmiş, bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapılmıştı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ardından 41 sanık hakkında kamu davası açılmıştı.

Böcek davasında 'suçtan zarar görenler' sanık oldu! İş adamından çarpıcı ifade: 8,5 milyonu vermek zorunda kaldım

Davanın 7 Temmuz'da görülen 3'üncü duruşmasının ardından Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa ek ifade verdiği, ifadelerinde 2024 yerel seçim süreci ile bazı siyasi isimlere ilişkin iddialarda bulunduğu kamuoyuna yansımıştı.

Böcek davasında 'suçtan zarar görenler' sanık oldu! İş adamından çarpıcı ifade: 8,5 milyonu vermek zorunda kaldım

EK İDDİANAME HAZIRLANDI

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mayıs 2026'da görülen 2'nci duruşmada, daha önce 'suçtan zarar gören' sıfatıyla dinlenen Yusuf Y., Bülent Ç., Mete Y., Berkan G., Ali A., Mehmet S.A., Taner A., Mehmet A.K., Hakan I., Ramazan K., Sezgin K., Demir D., Emin H., Muvakkaf E., İbrahim T. ve Fikret B. ile 9'uncu eylem yönünden Serkan T. hakkında 'rüşvet' suçunun oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

Böcek davasında 'suçtan zarar görenler' sanık oldu! İş adamından çarpıcı ifade: 8,5 milyonu vermek zorunda kaldım

KOVUŞTURMA REDDEDİLMİŞTİ

Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Bülent Ç., Mete Y., Emin H., Ali A., Berkan G., Ramazan K. ve Taner A. hakkındaki soruşturma evrakının ayrılarak başka bir soruşturma dosyasıyla birleştirildiği belirtildi.

Yusuf Y., Sezgin K., Mehmet S.A., Demir D. ve İbrahim T. hakkında daha önce verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların ise Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldığı kaydedildi. Ramazan K. hakkındaki ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması talebinin de yeni delil elde edilmediği gerekçesiyle reddedildiği aktarıldı.

Muhittin Böcek

'SUÇTAN ZARAR GÖRENLER’ SANIK OLDU

Ek iddianameyle daha önce 'suçtan zarar gören' sıfatıyla dosyada yer alan 9 kişinin de sanık olarak dahil edilmesiyle sanık sayısı 50'ye yükseldi.

"8,5 MİLYON TL'Yİ VERMEK ZORUNDA KALDIM"

Ek iddianamede hakkında 'rüşvet verme' suçlamasıyla dava açılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasına karar verilen iş adamı Yusuf Y. savunma yaptı.

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“GÖKHAN BÖCEK 25 MİLYON TL İSTEDİ”

Böcek'e 8,5 milyon TL ve 30 milyon TL tutarında ödeme yaptığı iddia edilen iş adamı Yusuf Y. aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu belirterek şöyle konuştu;

Söz konusu suçların ortaya çıkması konusunda ilk ifade veren kişiyim. 8,5 milyon TL'lik ödemeyi gönüllü olarak, bağış olarak vermedim. Vermek zorunda kaldığım için verdim. Çünkü ticaret yapıyorum. 115 milyon TL param içeride kaldı. O parayı alabilmek için bu parayı vermek zorunda kaldım. Gökhan Böcek'in talebi doğrultusunda parayı verdim. Gökhan Böcek 25 milyon TL istedi, 8,5 milyon TL'de anlaştık. Parayı vermesem paramı alamayacaktım.

“HÂLÂ O PARAMIN DÖNÜŞÜ OLMADI”

Gökhan Böcek'e verdiğini belirttiği 30 milyon TL'lik ödemeye ilişkin de konuşan Yusuf Y., "30 milyon TL'yi herhangi bir şey karşılığında vermedim. Gökhan Böcek, ayrıldığı eşine daire alacağını ifade ederek benden para istedi. Bu sebeple 30 milyon TL para verdim. Hâlâ o paramın da geri dönüşü olmadı. Bu taleplere mecburiyet doğrultusunda olumlu dönüş yapmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Konyaaltı'ndaki bir projenin iskânının verilmesi karşılığında Muhittin Böcek'in Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde bir dairenin üzerine geçirilmesini istediği iddiasına cevap veren projenin ortaklarından Hakan I. ise aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu belirtti.

Böcek davasında 'suçtan zarar görenler' sanık oldu! İş adamından çarpıcı ifade: 8,5 milyonu vermek zorunda kaldım

“DAİREYİ ZORLA ALDILAR”

Hakan I., "Mahkeme huzuruna yazılı olarak verdiğim beyanımızı aynı şekilde kabul ediyorum. Sorarsanız da başka ekleyeceğim bir şey yok. Bu kapsamda biz projeye başladık. İskân aşamasına geldiğimizde gerekli başvuruları yaptık. Bizi beklettiler. Bu süre zarfında Tuncay S. ile görüştük. Genelde görüşmeler Tuncay bey ile yapılırdı. Bize, yaptığımız projeden bir dairenin Muhittin Böcek'e verilmesi gerektiğini söylediler. O zaman bize, 'olmazsa olmaz' dediler. Mecburiyetten, zorla bizden bu daireyi aldılar. İskân ile dairenin verilmesi arasındaki ilişkiyi de yazılı olarak belirttik. 2016 Haziran ayında iskân için başvuru yaptığımızı hatırlıyorum. O dönem bütün evraklarımız tamamlanmıştı. Ancak iskânımızı 2017 Şubat ayında alabildik. Dairenin verilmesi sayesinde bize iskânın verildiğini onlar da biz de biliyoruz.

“BÖCEK TARAFINDAN ALINDIĞINI BİLİYORDUK"

Aynı projenin diğer ortağı Mehmet Akif K. ise daha önce 'suçtan zarar gören' sıfatıyla ifade verdiğini belirtti. Mehmet Akif K. “2016 Haziran ayında iskân için başvurduk. Belli bir süre bekletildik. Kasım ayında bizden daire istendi. Hak sahipleriyle yasal sürenin dolması açısından sıkıntı yaşayacaktık. Bu yüzden daireyi İsmail E.'ye verdik. O dairenin Muhittin Böcek tarafından alındığını biliyorduk" diye konuştu.

Böcek davasında 'suçtan zarar görenler' sanık oldu! İş adamından çarpıcı ifade: 8,5 milyonu vermek zorunda kaldım

"6 DÜKKÂN TALEP ETTİ, 5 DÜKKÂN VERDİK"

Önceki duruşmalarda 'suçtan zarar gören' sıfatıyla ifade veren ve hakkında daha sonra 'rüşvet verme' ile 'suçtan elde edilen mal varlığını aklama' suçlarından cezalandırma talep edilen Sezgin K. de savunmasında aylık gelirinin 3,5 milyon TL olduğunu belirtti.

Sezgin K. “Güneş Mahallesi'nde yapılan kentsel dönüşüm projesinde oldu bahsi geçen olay. Yeri ihaleye çıkardılar. Ben risk aldım ve ihaleye girdim. Daha sonra o dönem başkan yardımcısı olan Serkan T. benden 6 dükkân talep etti. Kendisine 5 dükkân verdik. Daha önce verdiğim ifadeleri aynen tekrarlıyorum. Değişen bir şey yok. Kentsel dönüşüm projesini aldığımda hak edişim oluştu. 8 bin sayfalık hak ediş dosyam var. İşimi süresinden önce teslim ettim. Takdir almam gerekirken şu anda mahkemede ifade veriyorum. Tüm Antalya nasıl iş yaptığımı bilir. İsmail E.'ye dükkân ya da daire vermedim" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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