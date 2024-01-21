Cem Küçük duyurmuştu, AK Parti'den istifa eden Enver Yılmaz İYİ Parti'den aday oldu: Karşınıza zaferle çıkmak istiyorum

21 Ocak 2024 10:07 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 10:19

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, 10 Ocak'taki "Türkiye’de provokasyon tutmaz!" başlıklı yazısında yerel seçimlere yönelik kulis haberlerine yer vermişti. Cem Küçük köşesinde, Enver Yılmaz'ın İYİ Parti'den aday olacağını şu ifadelerle duyurmuştu:

"Enver Yılmaz AK Parti’de siyasete başlayan isimlerdendi. Milletvekilliği yaptı. 2014’te Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Ordu’yu Ordu yapan isimlerdendir. 2016-17’de gördüğüm Ordu’yu tanıyamamıştım. Avrupa kentlerinden biri gibi oldu.

Önemli hizmetler yaptı. Zaten bunu millet de kabul ediyor. AK Parti içinde anlaşmazlık yaşayan Enver Bey zamanla partiden koptu. Kendisinin İYİ Parti’den Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağını öğrendim.

Dün kendisi bana mesaj attı. İddiayı doğruladı. İYİ Parti’den aday olacak. Keşke ötekileştirilmeyip AK Parti’de kalsaydı. Yolu açık olsun... Bu kesin bilgiydi."

ENVER YILMAZ İYİ PARTİ'DEN ADAY OLDU

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden 2018 yılında istifa eden AK Parti 22, 23 ve 24. dönem milletvekili Enver Yılmaz, İYİ Parti’ye katıldı ve belediye başkan adayı oldu.

İYİ PARTİ'DE TÖREN DÜZENLENDİ

Enver Yılmaz'ın İYİ Parti'ye katılması sebebiyle il binasında tören düzenlendi. Törene İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Rıdvan Yalçın, İl Başkanı Melikşah Murat Genç ve partililer katıldı.

"KARŞINIZA ZAFERLE GELMEK İSTİYORUM"

Burada konuşan İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, “Bu saat itibari ile artık biz de İYİ Partiliyiz. Sizlerin arasında olmaktan ben de memnunum. İnşallah bu önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde hem İYİ Parti hem ay yıldızlı rozetimizi mahcup etmeyecek sonuçla birlikte bir zafer ile karşınıza gelmek istiyorum. Biz de o irade var, millette o inanç var. O irade ve inancı parti olarak hep beraber bir araya getirdiğimizde inşallah sonuç alınacaktır” dedi.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Akburak paylaşımında, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sn. @enveryilmazordu ailemize hoş geldiniz.Ordulu düne göre daha mutlu ve umutlu.Hep birlikte omuz omuza başaracağız" ifadelerine yer verdi.