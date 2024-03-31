CHP, 1977'den sonra ilk kez Amasya Belediyesi'ni kazandı

Türkiye'de oy sayım işlemi devam ederken CHP, Amasya Belediye Başkanlığını 1977'den sonra ilk kez kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Turgay Sevindi oyların yüzde 42.42'sini aldı.

Mahalli İdari Genel Seçimleri için oy sayımları devam ederken, Amasya Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Turgay Sevindi kazandı.

Kentte şu ana kadar sandıkların yüzde 94.40'ı açıldı. Turgay Sevindi oyların yüzde 42.42'sini, AK Parti'nin adayı Mehmet Uyanık ise yüzde 28.44'ünü aldı. MHP adayı Bayram Çelik de yüzde 22.29'da kaldı.

CHP, Amasya Belediye Başkanlığı son olarak 1977 yerel seçiminde kazanmıştı.

TURGAY SEVİNDİ KİMDİR?

Turgay Sevindi, 1983 yılında Samsun'un Ladik ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Amasya'da tamamlayan Sevindi, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Halen avukatlık mesleğini sürdüren Sevindi, 2020-2023 yılları arasında CHP İl Başkanlığı görevini yürüttü.

Sevindi, evli ve 2 çocuk babasıdır.