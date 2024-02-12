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    • CHP, Hatay için teklif götürdü, Haluk Levent kabul etmedi: 'Siyasi bir kimliğe giremem'

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    CHP, Hatay için teklif götürdü, Haluk Levent kabul etmedi: &#039;Siyasi bir kimliğe giremem&#039;
    Hatay, Chp, Yerel Seçim, Haluk Levent, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı teklif ettiği öne sürülen Haluk Levent, iddialara açıklık getirdi. CHP'den kendisine teklif geldiğini doğrulayan Levent, başka siyasi partilerden de teklif aldığını söyledi. "Siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin" diyen Levent, tüm tekliflere kapıyı kapamış oldu.

    Yerel seçime 47 gün kala CHP'nin en önemli gündem maddelerinden biri Hatay. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi ve sonrasında gelişen tepkiler ise hala gündemde. Savaş'ın adaylığının geri çekilip çekilmeyeceği ise en çok merak edilenler arasında.

    Öte yandan kulisleri hareketlendiren iddialar da gündemde. Bunlardan biri de CHP'nin Haluk Levent'e Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için teklif götürmesi.

    İddialara ilişkin son açıklama Haluk Levent'ten geldi. Levent, CHP'den teklif geldiğini doğrulayarak, teklifi kabul etmediğini duyurdu.

    Levent'in sosyal medya paylaşımı şöyle:

    "Canlarım!
    Ahbap başkanıyım.
    Ve siyasi bir kimliğe giremem.
    Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi.
    Onur duyuyorum.
    Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin.
    Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var"

    LÜTFÜ SAVAŞ NE DEMİŞTİ?

    CHP'nin yeniden aday olarak gösterdiği mevcut Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'daki anmada yoğun tepkilere maruz kalmıştı. Vatandaşlar, "Lütfü istifa" sloganları atmıştı.

    Adaylıktan çekilip çekilmeyeceği merak edilen Lütfü Savaş, yaptığı açıklamada, "Korkmayacağım, yılmayacağım, sonuna kadar savaşacağım" demişti.

    Savaş, "Hatay'da oynanmak istenen oyunları biliyoruz. Korkmayacağım, sinmeyeceğim yılmayacağım. Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Beni protesto ettiler, biz bunların kim olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    HatayChpYerel SeçimHaluk Levent
    Haberler > Politika > CHP, Hatay için teklif götürdü, Haluk Levent kabul etmedi: 'Siyasi bir kimliğe giremem'
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