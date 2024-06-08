CHP lideri Özel'den çok konuşulacak çıkış: AK Parti ve MHP'ye koltuk teklif ettik

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de çok konuşulacak sözlere imza attı. Özel: “AK Parti'ye, MHP'ye koltuk teklif ettik, kendi adaylarını çıkardılar, kaybettiler” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde partisini uzun yılların ardından ilk kez birinci sıraya taşıyan CHP lideri Özgür Özel, İzmir'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İzmir İl Başkanlığını ziyaret ederek burada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başta olmak üzere CHP'lilerle bir araya gelen Özel, İzmir'de AK Parti'ye, MHP'ye koltuk teklif ettiklerini söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine ilişkin açıklama yapan Özel şu ifadeleri kullandı:

"Belediye Başkanımız da bu kadar yoğun görevlerinin yanında sağlıklı kentler birliğinin başkanlığını da bir hekim olarak kabul etti. Kendisiyle Ege Belediyeler Birliğine de gideceğiz. Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri, bugün İstanbul'da yapılan Tarihi Kentler Birliği seçimleri, Ege Belediyeler Birliği seçimleri, hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim anlayışını gösteren çok önemli örnekler.

Geçmişte AK Parti MHP ile bir çoğunluğu sağlayıp, bütün bir yönetimi alıyorken, biz tek başımıza çoğunluğu sağlayıp yarısını biz alalım yarısını geri kalan alsın. Biz hakkımızdan azını alalım dedik.

AK Parti'ye, MHP'ye DEM'e, İYİ Partiye ve Yeniden Refah Partisi'ne ve Büyük Birlik Partisi'ne, 7 partiye görev teklif ettik. Bu görevi Yeniden Refah kabul etti, İYİ Parti kabul etti, DEM Parti kabul etti. Cumhur İttifakı ise karşımıza aday çıkardı. Tabii Yeniden Refah da Cumhur İttifakı'nda değil, bizim yanımızda yer aldılar. Bundan sonraki süreçte ne olur bilinmez.

Ama bizim kucaklayıcı tavrımız Cumhur İttifakı'nın bir kısmı tarafından benimsendi ve biz, bize bir koltuk vermeyen AK Parti'ye 4 koltuk teklif ettik. MHP'ye koltuk teklif ettik. Birlikte yönetelim dedik. Kendi adaylarını çıkardılar, kaybettiler. AKP'liler bize oy verdi diye parti içi soruşturma açtılar. Çünkü biz adiliz, biz paylaşımcıyız."