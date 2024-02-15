CHP lideri Özgür Özel, İzmir adaylarını tanıtıyor

CHP lideri Özel, partisinin İzmir adayları tanıtım töreninde konuşuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir adayları tanıtım töreninde konuşuyor.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kötünün yerine iyiyi getirmeye gelmedik. Yarınların yöneticilerinin, bugünden İzmir'e tanıştıracağımız dinamik kadroların bayrak devir teslim törenine geldik

Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin sancak gemisindeyiz. Bu kenti 1999'dan beri sosyal demokratlar yönetiyor. CHP olarak göğsümüz dik, başımız ileride, alnımız açık, İzmir bizi, biz İzmir'i biliyoruz, hiç heveslenmesinler.

Hepsi seçilecek yerden 9 cumhuriyet kadınıyla karşınızdayız.

Bugün İzmir'de ortaya koyduğumuz iyi eğitimli belediye başkanlarına bir bütün olarak baktığınızda her birisi iyi düzeyde İngilizce bilen, geçmişte verdikleri mücadeleyle kentin yüzünü güldürecek ve yarınlarını planlayabilecek, İzmir'e yakışan kadrolara emanet etmek üzere yola çıktık. Türkiye bu kadroları görecek.

Kentin yüzünü güldürecek, kent suçlarına geçit vermeyecek, İzmir'e yakışan ve İzmir'i ranttan ve talandan koruyabilecek kadrolara emanet etmek üzere yola çıktık. İzmir önümüzdeki 5 yıl boyunca bu kadrolarla gurur duyacak. İzmir'deki iyi yönetim Türkiye'ye örnek olacak.

Anketlerimizi yaptırdık. Anketlerin sonucunda gördüğümüz odur ki aldığımız yol, adayların gördüğü kabul, 30'da 30'u müjdeliyor. Hiçbir belediyemiz kaybedilme noktasında değil. Kiminde çok açık öndeyiz, pek çoğunda garanti bir farkla öndeyiz. 4-5 ilçede de ciddi şekilde yarışıyoruz.

İzmir'de harika bir kadro var. Ama bu takımın bir de kaptanı var. Biz 14-28 Mayıs'tan sonra büyük bir üzüntü, büyük bir moral bozukluğu... Herkesin bahsettiği seçmendeki küskünlük, duygusal kopuş ve bir şey yapmazsak önümüzdeki belediye seçimleri çok büyük bir tehlike. 'Recep Tayyip Erdoğan bu moral bozukluğuyla bizi yakalarsa Allah muhafaza' dediğimiz günlerde dedik ki 'Biz bir yola çıkıyoruz.' Bunun adına Yüzyılın Değişimi, Değişimin Yüzyılı dedik.

Bunu zaman zaman Türkiye'de seçmen değişimi ne kadar istiyor diye baktığımızda farklı sonuçlar gördük ama İzmir sonucu kimseyi şaşırtmadı. İzmir yüzde 93 ile değişimi isteyen kentti, değişimin başkentiydi. İşte o günlerde sokağı duyan, seçmeni hisseden, atılması gereken adımı atmaya ilk karar veren ve bana telefon açıp da 'Sonu ne olursa olsun, sonuna kadar yanınızdayım' diyen ve bütün süreç boyunca Türkiye'deki bütün belediyeleri inanılmaz bir dinamizmle gezen, sakin, kararlı, soğukkanlı ama çok iyi organizatör, bir cerrah titizliği ve büyük yöneticilik vasfı olan bir yol arkadaşım vardı. Şimdi o arkadaşım, o sevgili dostum, bu takıma kaptanlık edeceğine yürekten inandığım Cemil Tugay'ı davet ediyorum."

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