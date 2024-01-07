- Güncelleme Tarihi:
CHP lideri Özgür Özel'in yaman çelişkisi, 4 sene önceyi unuttu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 2020 yılında olağanüstü toplantı konusundaki açıklamaları ile bugünkü tavrının tamamen birbirine zıt olduğu ortaya çıktı.
Haber Merkezi ANKARA - Anayasa Mahkemesinin, Can Atalay’la ilgili ikinci “hak ihlali” kararına rağmen Yargıtay geri adım atmayınca devreye giren CHP, 16 Ocak’a kadar tatilde olan Meclis’in salı günü olağanüstü toplanmasını istedi. Muhalefet partilerinden de destek verenler oldu.
BU VİDEO DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 SENE ÖNCE 'İÇ TÜZÜĞE AYKIRI' DEDİ
Özgür Özel’in, 2020 yılında olağanüstü toplantı konusundaki açıklamaları ile bugünkü tavrının tamamen birbirine zıt olduğu ortaya çıktı. Özel, dört sene önce TBMM’nin “Çalışmama” kararı aldığı dönem içinde, olağanüstü toplantı çağrısı için “Anayasa ve iç tüzüğe aykırı” demişti. Bu arada Ankara 2 No.lu Barosundan Yargıtay’ın Can Atalay kararıyla ilgili açıklama geldi. Baro “Karar, anayasaya uygun, hukuk çerçevesinde tam ve eksiksiz” yorumunu yaptı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi