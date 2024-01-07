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    CHP lideri Özgür Özel'in yaman çelişkisi, 4 sene önceyi unuttu

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 2020 yılında olağanüstü toplantı konusundaki açıklamaları ile bugünkü tavrının tamamen birbirine zıt olduğu ortaya çıktı.

    CHP lideri Özgür Özel&#039;in yaman çelişkisi, 4 sene önceyi unuttu
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Haber Merkezi ANKARA - Anayasa Mahkemesinin, Can Atalay’la ilgili ikinci “hak ihlali” kararına rağmen Yargıtay geri adım atmayınca devreye giren CHP, 16 Ocak’a kadar tatilde olan Meclis’in salı günü olağanüstü toplanmasını istedi. Muhalefet partilerinden de destek verenler oldu.

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    CHP’li Sevigen, TBMM’de teröre karşı imzalanan ortak bildiriye imza atmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştirerek, “Özgür Bey’in toplumdan özür dilemesi lazım” dedi.

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    Özgür Özel’in, 2020 yılında olağanüstü toplantı konusundaki açıklamaları ile bugünkü tavrının tamamen birbirine zıt olduğu ortaya çıktı. Özel, dört sene önce TBMM’nin “Çalışmama” kararı aldığı dönem içinde, olağanüstü toplantı çağrısı için “Anayasa ve iç tüzüğe aykırı” demişti. Bu arada Ankara 2 No.lu Barosundan Yargıtay’ın Can Atalay kararıyla ilgili açıklama geldi. Baro “Karar, anayasaya uygun, hukuk çerçevesinde tam ve eksiksiz” yorumunu yaptı. 

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Özgür ÖzelChpAnayasaCan Atalay
    Haberler > Politika > CHP lideri Özgür Özel'in yaman çelişkisi, 4 sene önceyi unuttu
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