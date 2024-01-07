CHP lideri Özgür Özel'in yaman çelişkisi, 4 sene önceyi unuttu

7 Ocak 2024 05:14 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 05:23

Haber Merkezi ANKARA - Anayasa Mahkemesinin, Can Atalay’la ilgili ikinci “hak ihlali” kararına rağmen Yargıtay geri adım atmayınca devreye giren CHP, 16 Ocak’a kadar tatilde olan Meclis’in salı günü olağanüstü toplanmasını istedi. Muhalefet partilerinden de destek verenler oldu.

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Oynat CHP’li Mehmet Sevingen Özgür Özel'e tepki! “Özgür Bey’in toplumdan özür dilemesi lazım” CHP’li Sevigen, TBMM’de teröre karşı imzalanan ortak bildiriye imza atmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştirerek, “Özgür Bey’in toplumdan özür dilemesi lazım” dedi.

4 SENE ÖNCE 'İÇ TÜZÜĞE AYKIRI' DEDİ

Özgür Özel’in, 2020 yılında olağanüstü toplantı konusundaki açıklamaları ile bugünkü tavrının tamamen birbirine zıt olduğu ortaya çıktı. Özel, dört sene önce TBMM’nin “Çalışmama” kararı aldığı dönem içinde, olağanüstü toplantı çağrısı için “Anayasa ve iç tüzüğe aykırı” demişti. Bu arada Ankara 2 No.lu Barosundan Yargıtay’ın Can Atalay kararıyla ilgili açıklama geldi. Baro “Karar, anayasaya uygun, hukuk çerçevesinde tam ve eksiksiz” yorumunu yaptı.