CHP’li Mehmet Sevingen Özgür Özel’i topa tuttu! Yerel seçim kaybedilirse İmamoğlu’nun ne yapacağını açıkladı

27 Aralık 2023 15:08 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 15:16

Türkiye’yi yasa boğan 12 şehit haberinin ardından TBMM’de teröre karşı imzalanan ortak bildiriyi CHP’nin imzalamamasına tepki gösteren Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Devlet eski Bakanı Sevigen, "12 tane ana kuzusu, ateş düştüğü yeri yakıyor, eskiden Türkiye’yi yakardı, o kadar masum bir bildiri ki sadece ve sadece askerlere destekti. Askerlerimiz ‘Şehit olsam benim babama da küfür edecekler’ diyecekler, şehit babasına küfreden bir insana ana muhalefet partisi başkanı laf söylemez mi? İddia ediyorum, çok pişmandır, sırf İstanbul dukalığı için Allah aşkına CHP ve Türkiye ateşe atılır mı? Ekrem Bey niye laf söylemiyor, Kemal Bey öyle zannediyorum ki imzalardı, gelen gideni aratır derler ya, Türkiye çoluk çocuğa kaldı. Değişim olur diye düşündük ama beceremedik, onlara bir çağrıda bulunuyorum. Özgür Özel adına, o imzayı atmayanlar adına, şehit annelerinden, babalarından, eşlerinden, çocuklarından bu vatan için ölenlerden özür diliyorum” derken duygusal anlar yaşadı.

“KILIÇDAROĞLU OLSA İMZALARDI, GELEN GİDENİ ARATIR”

CHP ve DEM Parti işbirliği konusuna yönelik değerlendirmelerde bulunan Sevigen, “Neden, İstanbul belediye başkanı kalkıp da şehitlerimiz ya da CHP’nin imzalamadığı bildiriyle ilgili bir laf söylemez. Susuyor çünkü ben HDP’den oy alacağım zannediyor. Çok üzülüyorum partime, partimize yazık, en çok ona üzülüyorum. Daha önce böyle bir bildiriyi Kemal Bey imzalamıştı, Kemal Bey öyle zannediyorum ki imzalardı ben Kemal Bey’i çok affetmiyorum. Gitmedi, şimdi gitti gelen gideni aratır derler ya. Belki de Kemal Bey’in Özgür Bey’e ahı tutuyordur. Özgür Bey, siyaset çok ciddi bir iş, çoluk çocukla yapılmaz, siyaset kendini bilmeyen insanlarla da yapılmaz” dedi.

“İMAMOĞLU SEÇİMİ KAYBEDERSE…”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önümüzdeki İBB seçimini kaybetmesi durumunda genel başkanlık isteyebileceğini ifade eden Sevigen, “Genel başkan olmak isteyecek olmazsa da bırakıp gidecek. Sen yanlış yapıyorsun, şehit babasına küfredemezsin sus, otur diyecek bu kadar başka bir şey istemiyoruz ki. Askerlerimize, şehitlerimize sahip çık, sonra git yarış Tayyip Bey bizim düşmanımız değil ki rakibimiz. DEM ile işbirliği yapacaklarsa ‘Terör örgütüyle arana mesafe koy PKK’ya terör örgütü demezsen biz seninle beraber olmayacağız’ demeleri lazım. İnanın getirisinden çok götürür. Sloganlara dikkat ediyor musun, ‘Şehirleri kaybetmeyelim’ demiyorlar ki başka şehirler katalım, AK Parti ne diyor ‘Bu şehirleri geri alacağız’ diye konuştu.