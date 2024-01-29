Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe adayları belli oldu! İşte isim isim dikkat çeken liste

    Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayan CHP, İzmir Büyükşehir adayı ile ilçe adaylarını belirledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay olurken, ilçe adayları da netleşti.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    CHP&#039;nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe adayları belli oldu! İşte isim isim dikkat çeken liste

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP geçtiğimiz hafta İstanbul ve Ankara da dahil 209 il ve ilçede adaylarını açıklamış, İzmir'i ise 1 Şubat'a bırakmıştı.

    CHP'NİN İZMİR ADAYI CEMİL TUGAY OLDU

    CHP İzmir için kararını verdi. CHP'nin yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu. Tugay'ın ismi PM'den de geçti. 

    CEMİL TUGAY KİMDİR?

    1967 Van doğumlu olan Cemil Tugay, öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ortaokulu ve liseyi İzmir İnönü Lisesi'nde 1980 -1983 yılları arasında tamamlayarak mezun oldu.
    Lisans eğitimini 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Pratisyen hekim olarak Çorum ve Tire'de 4 yıl boyunca görev yaptı. Plastik cerrahi ihtisasını 1993-2000 yılları arasında yaparak bu alanda uzman olmaya hak kazandı. 2000 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2000 uzman doktor unvanına sahip oldu.

    CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe adayları belli oldu! İşte isim isim dikkat çeken liste

    ABD, Cleveland Clinic'te 1997 yılında 1 yıl boyunca araştırmacı doktor olarak çalıştı. Uzmanlığı sonrası Karşıyaka Devlet Hastanesi ve İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde Plastik Cerrahi uzmanı ünvanı ile hizmet verdi. Cemil Tugay, Alsancak’ta açtığı muayenehanesini belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.
    Evli ve üç çocuk babası olan Cemil Tugay İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

    İZMİR İLÇE ADAYLARI DA BELLİ OLDU

    Öte yandan Gazeteci Barış Yarkadaş CHP'nin İzmir ilçe adaylarını da MYK'da çekilen bir kare ile paylaştı.

    İşte isim isim CHP'nin İzmir ilçe adayları;

    CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe adayları belli oldu! İşte isim isim dikkat çeken liste

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Politika > CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe adayları belli oldu! İşte isim isim dikkat çeken liste
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    CHP açıklamadan duyurdu: İzmir adayı Cemil Tugay oldu - Politikaİşte Tunç Soyer'in yerine geçecek isim'Mertçe cinayet' tartışmaları sürüyor! Akşener'den DEM Parti'ye 'Soruşturma aç' çağrısı - PolitikaAkşener'den DEM Parti'ye 'Soruşturma aç' çağrısıEski bakan Ertuğrul Günay, CHP'nin Ordu için adaylık teklifini reddetti: 'Neden mayısta değil, şimdi?' tepkisi - PolitikaYerel seçim için kapısını çalan CHP'yi reddettiCHP'nin 'kaleleri'nde aday krizi... Cüneyt Özdemir: Mesele, 'rantı kim yönetecek' kavgası - Politika'Mesele 'rantı kim yönetecek' kavgası'Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: İzin verilmeyen siyasi yardımlar büyük felaketin habercisi - PolitikaBakan Fidan'dan Gazze mesajıEski yardımcısı Ece Güner'den Akşener'i kızdıracak sözler: İmamoğlu'na verilmeyen her oy... - PolitikaEski yardımcısından Akşener'i kızdıracak sözlerAK Parti'nin seçim beyannamesi için geri sayım: 8 başlıkta 'gerçek belediyecilik' vurgusu - PolitikaBizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacakMetroPOLL'den İstanbul için 4 adaylı yerel seçim anketi: DEM Parti aday çıkarsa da anketler değişmiyor - Politikaİstanbul için 4 adaylı yerel seçim anketiBattal İlgezdi, istifasının perde arkasını anlattı: İmamoğlu, benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti - Politikaİşte istifanın perde arkasıCHP'de İzmir ve Çankaya krizi... Kulis bilgisini canlı yayında verdi - PolitikaCHP'de İzmir ve Çankaya krizi
    Sonraki Haber Yükleniyor...