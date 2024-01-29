CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe adayları belli oldu! İşte isim isim dikkat çeken liste

Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayan CHP, İzmir Büyükşehir adayı ile ilçe adaylarını belirledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay olurken, ilçe adayları da netleşti.

CHP geçtiğimiz hafta İstanbul ve Ankara da dahil 209 il ve ilçede adaylarını açıklamış, İzmir'i ise 1 Şubat'a bırakmıştı.

CHP'NİN İZMİR ADAYI CEMİL TUGAY OLDU

CHP İzmir için kararını verdi. CHP'nin yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu. Tugay'ın ismi PM'den de geçti.

CEMİL TUGAY KİMDİR?

1967 Van doğumlu olan Cemil Tugay, öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ortaokulu ve liseyi İzmir İnönü Lisesi'nde 1980 -1983 yılları arasında tamamlayarak mezun oldu.

Lisans eğitimini 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Pratisyen hekim olarak Çorum ve Tire'de 4 yıl boyunca görev yaptı. Plastik cerrahi ihtisasını 1993-2000 yılları arasında yaparak bu alanda uzman olmaya hak kazandı. 2000 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2000 uzman doktor unvanına sahip oldu.

ABD, Cleveland Clinic'te 1997 yılında 1 yıl boyunca araştırmacı doktor olarak çalıştı. Uzmanlığı sonrası Karşıyaka Devlet Hastanesi ve İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde Plastik Cerrahi uzmanı ünvanı ile hizmet verdi. Cemil Tugay, Alsancak’ta açtığı muayenehanesini belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.

Evli ve üç çocuk babası olan Cemil Tugay İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

İZMİR İLÇE ADAYLARI DA BELLİ OLDU

Öte yandan Gazeteci Barış Yarkadaş CHP'nin İzmir ilçe adaylarını da MYK'da çekilen bir kare ile paylaştı.

İşte isim isim CHP'nin İzmir ilçe adayları;