'Davet' tartışmalarına neden olmuştu: İmamoğlu 'Katılacağım' dediği açılışa katılmadı

İmamoğlu ile Kurum arasında 'davet' tartışmalarına neden olan Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemleri açıldı. "Bu davete katılacağım" diyen İmamoğlu'nun açılışa katılmadığı görüldü.

CHP'nin mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum arasında 'davet' tartışmasına neden olan Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

İmamoğlu'nun Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kendisine davet gönderdiğini söylemesi sonrası Kurum davet yalanlamıştı. Bunun üzerine İmamoğlu davet mailini paylaşmış ve açılışa katılacağını söylemişti.

Bugün gerçekleşen açılışa İmamoğlu'nun katılım sağlamaması dikkatlerden kaçmadı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ilçedeki açılışlara geldiğinde kendisini davet etmediğini belirterek, 5 yıllık Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde her ilçeye gittiğini söylemişti.

İmamoğlu, "Onun için, her defasında davet ettim. Belki bir-iki defa gelmiş olabilir Sayın Belediye Başkanı. Onun dışında gelmediler. Çünkü alışık değiller. Benim neredeyse görev sürem dolmak üzere. Hiç davet edilmedim biliyor musunuz İstanbul'daki törenlerine. Hatta parasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödediği metro açılışlarına bile davet edilmedim" diye konuşmuştu.

Ulaştırma Bakanı tarafından ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına davet edildiğini açıklaya İmamoğlu, "Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. Peki şimdi ben ne yapacağım? Pazartesi oraya gideceğim" demişti.

İmamoğlu'nun açıklamaları üzerine Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Kurum, İmamoğlu'na herhangi bir davet yapılmadığını şu sözlerle ifade etmişti:

"Bizler tabi ki Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığımızın yaptığı metro açılışına gideceğiz ve büyük coşkuyla İstanbullu kardeşlerimizle birlikte olacağız. Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış."

Kurum'un açıklamaları sonrası İmamoğlu da Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan tarafından kendisine gönderilen davet mailini paylaşmıştı. İmamoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cuma günü Sancaktepe'de 'Bu zamana kadar hiç davet edilmemiştim. İlk kez Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı için davet geldi, çok teşekkür ederim. Bu davete katılacağım' dedim. Ertesi gün ses acemi adaydan çıktı. Acemi aday dedi ki, büyük bir şey yakalamış gibi 'Hayır, Ulaştırma Bakanı'na sordum İmamoğlu davet edilmedi' dedi. Sevindi ya! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul'da bir açılışa davet edilmemesine sevinen biri olur mu ya! İş burada bitmedi. Ekranlara bir görüntü gelecek, bu bana gelen davet maili... Kimden geliyor davet? Açılışın olduğu yerin ilçe Belediye Başkanı sayın Ergün Turan'dan. Nereye geliyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı protokolüne geliyor."

İmamoğlu'nun kendisine daveti gönderdiğini söylediği Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan da cevap gelmişti. Turan, "Biz polemikçi bir belediye başkanı istemiyoruz, biz İstanbul için çalışan bir belediye başkanı istiyoruz" dedi. "Hiçbir zaman gündeme gelen bir belediye başkanı değilim" diyen Turan, "resimlerimizi ekranlara vererek o davet etti, bu davet etmedi. Mesele davet değil. İstanbul burada büyük bir hizmet kazanıyor. Murat Beyi de buradan döveceğini herhalde zannediyor" demişti.

'Davet' tartışmasında ismi geçen Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yorum yapmıştı. Uraloğlu, "Kim hangi törene nasıl katılacak, kim hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak derdimiz o değil. Derdimiz İstanbul’a hizmet olmalı" ifadelerini kullanmıştı.