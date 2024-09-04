Değişimin kapısını aralayan Kılıçdaroğlu, CHP'nin 'Değişim Kurultayına' katılmadı

CHP'nin İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı Sivas'ta düzenlendi. Eski genel başkanların da katıldığı kurultaya Kılıçdaroğlu'nun gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu bir arada! Görüşmeden ilk kare geldi

Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu bir arada! Görüşmeden ilk kare geldi

2023'teki genel seçimlerin ardından CHP'de başlayan 'değişim' talepleri üzerine eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tüzük değişikliğini gündeme getirmişti. Kurultay, Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği Olağanüstü Kurultay'dan sonra yapılacaktı fakat yerel seçimler nedeniyle ertelenmişti.

Tüzük değişikliğinin yanı sıra ilerleyen süreçte yapılacak program değişikliğine dönük çalıştayı da içeren kurultay bugün başladı.

Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümünde Sivas'ta sembolik açılış yapıldı.

"YARIM ASIRDIR İKTİDARDAN MAHRUM"

Kurultaya CHP eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, CHP genel başkanı Özgür Özel, partinin üst düzey yöneticileri, milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı. Önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda yer almadı.

Kurultayda, CHP'nin gelecekteki vizyonu ve stratejileri ele alındı. Özel buradaki konuşmasında Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken CHP'nin değişim ve dönüşüm sürecine vurgu yaparak, partisinin ikinci yüzyıldaki reform programını ve hedeflerini açıkladı:

Ne yazık ki partimiz son yarım asırda tek başına iktidar olma imkanından mahrum kalmış bunu başaramamıştır. Ülkeyi yönetecek sorumluluğu elinde bulunduramamıştır. 105 yıl önce bugün Sivas kongresinde kurulan partimiz, tam 105 yıl sonra yapılan seçimleri kazanarak, 47 yıl aradan sonra Türkiye'nin birinci partisi olmuştur.

"ŞAHSİ TARTIŞMALARA GİRMEYECEĞİZ"

Özel, konuşmasında planladıkları tüzük değişikliklerini gerçekleştirdikten sonra partilerini tek başına iktidar yapmayı hedeflediklerini ifade ederek şunları söyledi:

Bizim kurultaylarımızın özelliği şudur. Bizim kurultaylarımız liderlerden talimat almaz. Liderlerin dediğini yapmaz. Liderlerin telgrafında ayağa kalkıp nefessiz dinleme yapmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları görev almaz, görev verir.

1972 kurultayı Bülent Ecevit'i genel bakan seçmiş, partimizin işçilerle, üretenlerle, ezilenlerle, hak arayanlarla buluşma, sosyal demokrasiyi iktidar yapma görevi vermiştir. Bülent Ecevit'te kadroları ile bu görevi yerine getirdi. 5 Kasım kurultayında bize verilen görev de partimizin önünü açacak değişimleri sağlamak ve önceki genel seçimlerde birinci parti olma göreviydi.

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Biz bu görevi kurultayımızdan aldık. İlk görevi başarıyla tamamladık. Şimdi bize düşen görev örgütümüzün ve milletimizin beklentilerine göre demokratik bir tüzük yapmak, güçlü bir program yapmak için ilk adımları atmaktır.

Kısır kavga ve şahsi tartışmalarla değil nitelikli tartışmalarla ve kavga etmeden nitelikli bir süreci hep birlikte yürüterek, bizi çekmek istedikleri kutuplaşma oyunlarına asla gelmeden, birlik ve beraberlik içinde genel seçimlere gidip, Gazi Mustafa Kemal'in partisini iktidar yapmaktır.

KURULTAY PROGRAMI

Kurultayın resmi açılışı 6 Eylül’de olacak.

7-8 Eylül tarihlerinde ise parti programı değişikliğinin altyapısının hazırlanacağı çalıştaylar yapılacak ve kurultay, 9 Eylül’de partinin kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri ile birlikte sona erecek.