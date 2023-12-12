DEM’li Oruç’tan TSK’ya alçak iftiralar…
Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi
DEM Eş Başkanı Oruç, Meclis’teki Bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçak iftiralara imza attı. Oruç, TSK’nın hastaneleri bombaladığı ve sivilleri vurduğunu iddia etti.
Dün 14 gün sürecek Bütçe maratonu başladı. TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, ilk kez görüşülmeye başlandı. Görüşmelere katılan DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, bir konuşma gerçekleştirdi.
TSK’YA ALÇAK İFTİRA
DEM’li Oruç, Türkiye’yi karalamaya çalıştığı konuşmasında skandal ifadelere başvurdu. Türkiye'nin sınır ötesinde terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlardan hazımsızlık duyan Oruç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Sivilleri öldürüp, hastaneleri bombaladığını" öne sürdü.
İHA VE SİHA'LAR'DAN RAHATSIZ OLDU
Türkiye'nin terör operasyonlarında "Kuzey ve Doğu Suriye'de her yer paramparça ediliyor." yalanını ortaya atan DEM Eş Başkanı, "İHA'larla SİHA'larla suikastlar düzenleniyor, bunu kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.
TÜRKİYE'Yİ İSRAİL’LE BİR TUTTU
Türkiye'yi Gazze'de soykırım yapan terör devleti İsrail ile bir tutan HDP'li Oruç, "İsrail'in zalimliğini anlatarak kendi zulmünü örteceğini zannediyorlar" ifadelerini kullandı.