DEM’li Oruç’tan TSK’ya alçak iftiralar…

12 Aralık 2023 10:33 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 10:56

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dün 14 gün sürecek Bütçe maratonu başladı. TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, ilk kez görüşülmeye başlandı. Görüşmelere katılan DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, bir konuşma gerçekleştirdi.

TSK’YA ALÇAK İFTİRA

DEM’li Oruç, Türkiye’yi karalamaya çalıştığı konuşmasında skandal ifadelere başvurdu. Türkiye'nin sınır ötesinde terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlardan hazımsızlık duyan Oruç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Sivilleri öldürüp, hastaneleri bombaladığını" öne sürdü.

İHA VE SİHA'LAR'DAN RAHATSIZ OLDU

Türkiye'nin terör operasyonlarında "Kuzey ve Doğu Suriye'de her yer paramparça ediliyor." yalanını ortaya atan DEM Eş Başkanı, "İHA'larla SİHA'larla suikastlar düzenleniyor, bunu kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'Yİ İSRAİL’LE BİR TUTTU

Türkiye'yi Gazze'de soykırım yapan terör devleti İsrail ile bir tutan HDP'li Oruç, "İsrail'in zalimliğini anlatarak kendi zulmünü örteceğini zannediyorlar" ifadelerini kullandı.