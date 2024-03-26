Erdoğan, CHP’yi para sayma görüntüleri ile vurdu: Muhalefet partisi mi suç karteli mi belli değil

Erdoğan, CHP-DEM ortaklığı için “3-5 belediye fazla almak için örgüt aparatı ile girdikleri ittifaka kimlerin koçluk ettiği malum” dedi. Cumhurbaşkanı, CHP’nin para kulesi skandalını da eleştirdi: Becerebildikleri tek iş, kara paradan kule inşa etmek. Ana muhalefet mi, ‘kartel’ mi belli değil!

Tokat ve Çorum mitinglerinde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin her alanda büyümesinden rahatsız olanların fırsat kolladığını söyledi. CHP’yi de para sayma görüntüleri ile vuran Erdoğan “Muhalefet partisi mi, gayrimeşru iş yapan kartel mi belli değil” dedi.

İlk olarak Tokat’ta konuşan Erdoğan “Türkiye’nin ilkeli ve adil duruşu ile gücünü hazmedemeyenler şu anda pusuda bekliyor. Daha büyük hedeflere gözümüzü dikmişken birileri tökezlememizi bekliyor. Akıl vicdan sahibi herkes biliyor ki mesele Erdoğan değil, AK Parti değil, Cumhur ittifakı değil, doğrudan Türkiye’dir.”

“3-5 BELEDİYE İÇİN…”

CHP-DEM ittifakının en çok terör örgütü yönetimini sevindirdiğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: 3-5 belediye fazla almak uğruna DEM ile girdikleri ittifaktan kimlerin hoşnut olduğunu görüyorsunuz. DEM denilen yapı, partiymiş gibi davranan örgüt aparatı. Bu parti, genel merkezinden değil, Kandil’deki terör baronları tarafından yönetilmekte. Uygulama İstanbul’da, Ankara’da, Mersin’de ortaya çıkıyor.

“EN İYİ BİLDİKLERİ İŞ…”

Çorum’daki konuşmasında CHP’ye yüklenen Erdoğan, para sayma görüntülerini hatırlatarak “Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi, yoksa gayrimeşru işler yapan bir ‘kartel’ mi oldukları belli değil. Bunların becerebildikleri tek iş, kara paradan kule inşa etmek. Nereden gelip gittiğini açıklayamadıkları dolar, avro balyalarıyla 6-7 kişi kule yapıyorlar” dedi.

Bir zamanlar kendileri ile ittifak yapıp şimdi ayrılan partileri de eleştiren Erdoğan “Bir dönem bizim yanımızda, yöremizde durup da beklentileri karşılanmayınca hemen başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız” diye konuştu.

EMEKLİLERİN SIKINTILARININ FARKINDAYIZ

Emeklilerin sıkıntısını sona erdirmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Erdoğan “Bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesinden yüzde 50 maaş zammına, banka promosyonuna kadar elimizden geleni yapıyoruz. Kamu bankalarımız maaş tutarına göre promosyonu 8-12 bin liraya yükseltti. İkramiyeleri 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren emeklilerimizin alım gücünü yukarı çıkaracağımıza inanıyoruz. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım” dedi.