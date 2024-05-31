Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Eski HDP'li belediye başkanı Betül Yaşar kılık değiştirerek yurt dışına kaçmaya çalıştı

Eski HDP'li belediye başkanı Betül Yaşar kılık değiştirerek yurt dışına kaçmaya çalıştı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eski HDP&#039;li belediye başkanı Betül Yaşar kılık değiştirerek yurt dışına kaçmaya çalıştı
Ağrı, Silahlı Terör Örgütü, Haber

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eski HDP'li Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, kılık değiştirerek ve kardeşine ait pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışırken havalimanında yakalandı. Yaşar'ın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçuyla arandığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan eski Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, sabah 06.00 sıralarında Saraybosna'ya gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.

Güvenlik kontrolünden geçen Yaşar, uçağa binmek için kardeşi Yüksel Yaşar ismine düzenlenmiş pasaport ile polis kontrolünden geçmek istedi. Yaşar'ın pasaportunu kontrol eden polis ekipleri, durumdan şüphelendi.

BAŞÖRTÜSÜ TAKARAK KILIK DEĞİŞTİRDİ

Yapılan parmak izi çalışmasında eski Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar olduğu belirlendi. Betül Yaşar'ın tanınmamak için kılık değiştirerek başörtü taktığı görüldü.

GBT sorgusu yapılan Yaşar'ın Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçuyla arandığı tespit edildi. Anadolu Adliyesi Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısının talimatı ile gözaltına alınan Yaşar hakkında "Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanma" suçundan adli tahkikat başlatıldı. Yaşar, ifadesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mangal yaparken vurulan adamın hayatı alt üst olduİmamoğlu'ndan sürpriz ziyaret! Sık sık tartıştığı Tevfik Göksu'yu ziyaret etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İyi Parti Meclis'te kan kaybetmeye devam ediyor: Aykut Kaya istifa etti - Politikaİyi Parti Meclis'te kan kaybetmeye devam ediyorCHP yine kaynıyor! Kılıçdaroğlu ekibine tasfiye - PolitikaKılıçdaroğlu ekibine tasfiyeBakan Bolat'tan Avrupa Konseyi Başkanı'yla 'vize' teması: 'Somut adım' açıklaması geldi - Politika'Somut adım' açıklaması geldi'Kripto' düzenlemesi Meclis'ten geçti - Politika'Kripto' düzenlemesi Meclis'ten geçtiMHP'den TikTok için kanun teklifi: Ahlaksızlığa son vermek istiyoruz - PolitikaMHP'den TikTok için kanun teklifi: Ahlaksızlığa son vermek istiyoruzDEM'in kazandığı ilçe terör örgütünün cephaneliği çıktı - PolitikaDEM'in kazandığı ilçe terör örgütünün cephaneliği çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...