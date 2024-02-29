Sonucu en çok merak edilen yarış! İBB Başkanı İmamoğlu'nun masasındaki İstanbul anketi

Son viraja girilen seçim yarışı öncesi CHP'nin mevcut İBB Başkanı İmamoğlu'nun yaptırdığı son seçim anketi sonuçları ortaya çıktı. Ankete göre, İmamoğlu yüzde 43.1 ile Cumhur İttifakı'nın adayı Kurum'un önünde

Yerel seçimde son viraja girildi. Bugün itibarıyla Türkiye 30 günün sonunda yerel yöneticilerini seçmek için sandık başında olacak. Yarışın en sıcak geçtiği yer megakent İstanbul.

CHP'nin mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum arasındaki yarış başa baş devam ediyor.

Sözcü'den Aytunç Erkin'in aktardığına göre, Optimar'ın son seçim anketinin ardından İBB Başkanı İmamoğlu'nun yaptırdığı anket de ortaya çıktı. Optimar'ın anketinin aksine İmamoğlu'nun masasındaki ankette kendisi önde.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in bugünkü yazısında aktardığına göre, 2.9 puan önde olan Ekrem İmamoğlu yüzde 43.1, Murat Kurum yüzde 40.2 oy alıyor.

DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş yüzde 4, İyi Parti'nin adayı Buğra Kavuncu ise 3.5 alıyor.

Söz konusu sonuçların MetroPOLL dahil birkaç şirketin ortak sonuçlarını yansıttığı ifade ediliyor.