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    • Haberler > Politika > İlk duyduğunda kendisi bile inanamadı! İşte Antakya'nın kebapçı belediye başkan adayı

    İlk duyduğunda kendisi bile inanamadı! İşte Antakya'nın kebapçı belediye başkan adayı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Hatay, Yerel Seçim, Antakya, Haber

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    6 Şubat depremleri sonrası Hatay'da kebapçılık yapmaya başlayan 3 üniversite mezunu Fehim Bayır, Bağımsız Türkiye Partisi’nden Antakya Belediye Başkan Adayı oldu. Aday olduğunu duyduğunda inanamayan Bayır, "Bu algıyı değiştirmek adına kaybedeceğimizi bile bile bu yola çıktık" dedi.

    Hatay’da yaşayan Fehim Bayır, merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremleri sonrası prefabrik iş yerinde kebapçılık yapmaya başladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sigortacılık, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun olan Bayır, geçtiğimiz günlerde gelen sürpriz telefonla Bağımsız Türkiye Partisi’nden Antakya Belediye Başkan Adayı oldu.

    İlk duyduğunda kendisi bile inanamadı! İşte Antakya'nın kebapçı belediye başkan adayı

    İlk arandığında gelen teklife inanmayan 33 yaşındaki Belediye Başkan Adayı Bayır, gençleri ve esnafı temsil etmenin heyecanını yaşıyor.

    'ALGIYI DEĞİŞTİRMEK ADINA KAYBEDECEĞİMİZ BİLE BİLE BU YOLA ÇIKTIK'

    Belediye başkan adaylarının genellikle maddi durumu güçlü olan insanlar olduğu için esnaftan belediye başkan adayı çıkmadığını belirten Bayır, şunları söyledi:

    "Ben Fehim Bayır, Bağımsız Türkiye Partisi Belediye başkanıyım. Üniversite olarak; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sigortacılık, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği mezunuyum. Yüksek Lisans bölümü öğrencisiyim. Şu anda Antakya’dayım ve kebapçılık yapıyorum. BTP’den belediye başkan adayıyım. Her zaman zengin insanlar ya da arkası güçlü insanlar belediye başkan adayı oluyor. Bizim esnaf arkadaşlarımız, maddi durumu çok iyi olmayan insanlarımız buna cesaret edemiyor. Biz de bu algıyı değiştirmek adına kaybedeceğimizi bile bile bu yola çıktık. Gençlerin önünü açmalarını istiyoruz. Türkiye’de yaşlı bir siyasetimiz var. Biz gençleştirilmesini istiyoruz, bu yüzden aday olarak çıktık. Ben 33 yaşındayım, şu anda kebapçılık yapıyorum."

    İlk duyduğunda kendisi bile inanamadı! İşte Antakya'nın kebapçı belediye başkan adayı

    'İLK ARANDIĞIMDA İNANMADIM'

    Belediye başkanlığı teklifini ilk olarak cep telefonu üzerinden aldığını belirten Bayır, bu durumu şaşkınlıkla karşıladığını ifade ederek, “İlk defa telefon geldi ardından Serinyol Mahallesi’nde bir yerde görüştük. Şaşırdım aslında genelde zengin insanlara gider bu tür teklifler. İlk defa böyle bir teklif aldım şaşırdım açıkçası. Şaşırdım, sonra da sevindim. İlk arandığımda aslında inanmadım, ne yalan söyleyeyim” ifadelerini kullandı.

    Bayır’ın belediye başkan adaylığı karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Ebru Kahraman, “Çok şaşırdım, neden esnaftan bir arkadaşımız belediye başkan adayı olmasın. Neden bir belediye başkanı olmasın. Arkadaşımızın aday olduğunu duyunca çok da şaşırdım ama mutlu oldum” dedi.

    İlk duyduğunda kendisi bile inanamadı! İşte Antakya'nın kebapçı belediye başkan adayı

    'GENÇLERİN ÖNÜNÜN AÇILMASI LAZIM'

    Belediye başkan adayı Bayır’ın babası Mehmet Bayır, siyasette gençlerin önünün açılması gerektiğini ifade ederek “Deprem sonrası kebapçılığa devam ediyoruz. Oğluma da belediye başkan adaylığı teklifi geldi. Okumuş olduğu için gençlerin önünün açılması lazım. Rabbim yolunu açık etsin. İşin gerçeği şaşırdık, sonra da baktık doğru. Rabbim yolunu açık etsin” şeklinde konuştu.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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