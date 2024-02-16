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    • Haberler > Politika > Özgür Özel'den Hatay açıklaması: Son kararı yarın partimiz verecek

    Özgür Özel'den Hatay açıklaması: Son kararı yarın partimiz verecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Hatay, Chp, Özgür Özel, Lütfü Savaş, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP lideri Özel, Lütfü Savaş'ın adaylığının geri çekilip çekilmeyeceğine ilişkin "Hatay'da daha iyi bir alternatif geliştiremedik son kararı yarın partimiz verecek" dedi.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Özel'e mevcut Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın tekrar aday gösterilmesine gelen eleştiriler ve adayın değiştirilip değiştirilmeyeceği soruldu.

    Hatay belediye başkanlığı adaylığıyla ilgili olarak kendisine yöneltilen soruya, "Ölçme değerlendirme bugün tamamlanıyor. Belediye başkanımız elbette eleştirilerden muaf değil. Hatay'ın ne dediğini önemsiyoruz. Hatay'da beşinci anket için sahadayız. Hatay'da daha iyi bir alternatif geliştiremedik son kararı yarın partimiz verecek" dedi.

    REKLAM FİLMİ AÇIKLAMASI

    İçinde Hatay adayı Lütfü Savaş'ın yer almamasıyla gündem olan reklam filmine dair de konuşan Özel, şunları söyledi:

    "O reklam filmi 5 Şubat'ta çekildi. Ancak Belediye Başkanımızın (Lütfü Savaş) o tarihte Hatay'da olması gerektiği için bizimle değildi, Hatay'daydı. Ayrıca Sayın Savaş da 'Zaten benim müzikli reklamla oynamam pek doğru olmaz' demişti. Ben de kendisini haklı bulmuştum. Diğer 6 belediye başkanımızın olduğu reklam filmi de yakında ekrana gelecek."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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