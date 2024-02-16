ORC Araştırma'dan Hatay anketi: CHP'nin adayı değişirse yarış başa baş

CHP'de Lütfü Savaş'ın tekrar aday gösterilmesi sonrası başlayan Hatay belirsizliği sürüyor. ORC Araştırma'nın Hatay anketine göre Hataylı seçmen yüzde 41.9 ile AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'ü tercih ediyor. Fakat CHP'nin adayı Savaş yerine Mustafa Sarıgül olursa yarış başa başa dönüyor. Sarıgül'ün aday olması halinde Zafer Partisi dışındaki tüm partilerin oy oranı düşerken CHP'ninki yükseliyor.

Türkiye, yerel seçimler için 43 gün sonra sandık başına gidecek. Partiler saha çalışmalarını hızlandırırken CHP'de halen çözülemeyen bir Hatay krizi mevcut.

Mevcut Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın tekrar aday gösterilmesi eleştirilere neden oldu. CHP yönetimi ise Savaş'ın adaylığı konusunda bir adım atmış değil. En çok merak edilen ise Savaş'ın adaylığının geri çekilip çekilmeyeceği.

Parti içindeki kriz devam ederken ORC Araştırma da Hatay'a ilişkin yaptığı son anketi yayımladı. Ankette, Hatay'da yaşayan seçmenlere iki soru yöneltildi.

AK PARTİ İLK SIRADA

İlk soru "Mevcut adaylarla gidilerse hangi adaya oy verirsiniz?" oldu. Soruya gelen cevaplara göre yüzde 41.9 ile AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk ilk sırada yer aldı.

CHP'nin mevcut başkanı ve adayı Lütfü Savaş ise yüzde 25.1 ile ikinci sıraya yerleşti. Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) eski İyi Partili adayı Gökhan Zan'ın ise oy oranı yüzde 8.2 olarak ölçüldü. Ankette dikkat çeken ise kararsızların yüzde 11.6 oranında olmasıydı.

Aday ve partilere göre oy dağılımı şöyle gerçekleşti:

AK Parti / Mehmet Öntürk : Yüzde 41.9

: Yüzde 41.9 CHP / Lütfü Savaş : Yüzde 25.1

: Yüzde 25.1 Kararsız : Yüzde 11.6

: Yüzde 11.6 Türkiye İşçi Partisi / Gökhan Zan : Yüzde 8.2

: Yüzde 8.2 İyi Parti adayı: Yüzde 4.5

Yüzde 4.5 DEM Parti adayı : Yüzde 2.6

: Yüzde 2.6 Zafer Partisi adayı : Yüzde 2.2

: Yüzde 2.2 Yeniden Refah Partisi adayı : Yüzde 2.1

: Yüzde 2.1 Diğer: Yüzde 1.8

CHP'NİN ADAYI DEĞİŞİRSE YARIŞ BAŞA BAŞ

Hataylı seçmenlere ikinci olarak ise "CHP'de aday değişikliği yaşanması halinde hangi adaya oy verirsiniz?" diye soruldu.

Anket sonuçlarına göre, ilk sırada yüzde 37.9 ile AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk çıktı. CHP'nin adayının değişmesi halinde AK Parti'nin oy oranı da düşüyor fakat sırası değişmiyor.

Ankette CHP'nin adayı olarak Lütfü Savaş'ın yerine CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül gösterildi. Sarıgül, ankette yüzde 36.0 oy oranına ulaştı. Lütfü Savaş'ın aday olmaması halinde CHP'nin oylarını yükselttiği görüldü.

CHP'nin adayını değiştirmesi diğer tüm partilerin adaylarında düşüşe neden olurken bir tek Zafer Partisi oy oranını yüzde 2.2'den yüzde 2.3'e yükseltti.

İşte CHP'nin aday değiştirmesi durumunda partilerin oy oranları: