İmama bıçaklı saldırıya tepki... Bahçeli: Provokasyon arayışındaki mihraklara asla fırsat verilmeyecek

10 Ocak 2024 13:42 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 14:15

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamı Galip Usta'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazartesi günü bıçaklı saldırıda yaralanan imam Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'e acil şifalar diledi.

Devlet Bahçeli, "Bu kapsamda alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fatih Camisi'nde dün namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Usta ve Erdem hastaneye kaldırılmıştı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Ö.S, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Hakimlik, şüphelinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar vermişti.