İmamoğlu ile Burcu Köksal ters düşmüştü: CHP'deki 'DEM' krizine Mansur Yavaş da katıldı

"Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak" sözleri ile parti içinde krize neden olan CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal ile ilgili ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yavaş, CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının aksine "Biz Ankara'da elini teröre bulaştırmamış herkesin oyuna talibiz" sözleri ile isim vermeden Köksal'ı destekledi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri'ne 21 gün kala ana muhalefet partisi CHP'de sular durulmuyor. Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadeleri tartışmaya neden oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tartışmaların ardından Köksal'ın sözlerini 'sürçülisan' olarak düzeltti. Özgür Özel'in açıklamalarının üzerine Köksal geri adım atmadı, "Ben bir dil sürçmesi sonucu değil verdiğim söz üzerine konuştum. Ben ilk günden beri bu sözü verdim. Bu sözümün de arkasındayım" sözlerini kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da isim vermeden Köksal'ı işaret ederek, "Ben belediye başkanı olursam şu partilileri içeri almam. Şu partililer hariç, şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak. Öyle yok! Biz insan ayırt etmeyiz. O laf nereye gider biliyor musunuz? Hani birileri çıkıyor ya, 'vatan haini', 'terörist' diyor. Hatırlayın, büyükşehir belediyesi terörist doluydu. Bunu diyenle bu akıl aynı. Öyle yağma yok" ifadelerini kullandı.

CHP'den gelen ilk açıklamada da "Belediyelerimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır" denildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Burcu Köksal'ın ifadeleri üzerinden başlayan 'DEM' tartışmalarına son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Bağlıca'daki SKM açılışında konuşan Mansur Yavaş, Köksal'ın açıklamalarına isim vermeden gönderme yaparak "Bizim teröre olan çizgimizde asla şaşma olmaz" dedi ve şöyle devam etti:

"Biz Ankara'da elini teröre bulaştırmamış herkesin oyuna talibiz. Biz belediyemize gelen hiç kimseden, ne parti kaydı istiyoruz, ne kimlik kaydı istiyoruz. Vergi aldığımıza göre herkese eşit bir şekilde hizmet ediyoruz. Artık Ankaralı şeffaf bir şekilde tarafsız bir şekilde, adil şekilde yönetilmeye devam edecek. Hiç kimseyi ayırmayacağız. Erdal başkanımla beraber rozetimizi çıkarıp herkesi kucaklayacağız."