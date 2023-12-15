İmamoğlu’na destek İyi Parti’yi karıştırdı

15 Aralık 2023 01:54 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 01:57

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ - İş birliğinde ısrar ettiği için Akşener tarafından istifası istenince görevden ayrılan İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan’ın, İBB İyi Parti Grubu tarafından 1’e karşı 7 oyla tekrar grup başkan vekilliğine seçilmesi krizi derinleştirdi. İstanbul İl Başkanı Yüksel Coşkun, Özkan’ı seçen İBB Meclis Üyelerinin, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Disiplinlik olanlar arasında, iki hafta önce Akşener’in Tuzla Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Akın Gürkan da var. İyi Parti grubunun tavrına parti içinden de tepkiler geldi.

Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz “Tercihlerini Ekrem Bey’in kayığına binerek seçersen istikametini de öyle belirlersin” dedi. İmamoğlu’nun, İyi Parti oylarını alabilmek için Özkan’a Üsküdar Belediye Başkanlığı sözünü verdiği iddia edildi. İyi Partili İstanbul milletvekilleri “İmamoğlu partiye müdahale ediyor” yorumunu yaptı. Teşkilatlarda da “İmamoğlu, İstanbul’da darbe planlıyor” görüşü hâkim. GİK’in yedek üyesi Aslıhan Elibol, İmamoğlu’nun partinin içişlerine karışmasına tepki göstererek “Hata bizde ki Beylikdüzü sınırları dışına çıkamayacak adamın, kendi genel başkanı bile sahip çıkmazken elinden tuttuk. Nice falsosuna rağmen. Defalarca, defaatle... Ama şimdi pişmanım. Özür dilerim” dedi. İyi Parti Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Metin Koca da “CHP Eş Genel Başkanı, İBB Meclis üyeleri üzerinden operasyon çekiyor. Operasyonun büyüğü 31 Mart’ta olacak. Eş Başkan, seni başkan seçtirmeyeceğiz” ifadesini kullandı. Ekrem İmamoğlu, iddialar için “Başka partinin içinde yürüyen süreçlerle ilgili konuşmam” dedi. Bu arada İyi Parti, CHP ile iş birliği isteyenleri tek tek ihraç ediyor. Son olarak Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı. Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner de İyi Parti’den istifa etti.