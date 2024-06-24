İmamoğlu'na taşlı saldırı davası ertelendi: Tüm sanıklar için hapis cezası talebi
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İBB Başkanı İmamoğlu'na 7 Mayıs'ta Erzurum'daki mitingindeki taşlı saldırıya ilişkin görülen davada 28 sanığın hepsi için hapis cezası talep edildi. Duruşma, 17 Temmuz'a ertelendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Erzurum'da gerçekleştirdiği 'Halk Buluşması' sırasında uğradığı taşlı saldırıyla ilgili dava bugün Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edildi.
Davanın beşinci duruşmasına, müşteki avukatları ile bazı sanıklar katıldı.
TÜM SANIKLARA CEZA İSTENDİ
Gazete Duvar'ın haberine göre, 28 sanık hakkında istenen cezalar belli oldu. İşte istenen cezalar:
- Barış S., Cengiz E., Şenol Ç., Abdulhakim U. ve Murat A. hakkında "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis.
- Ahmet K., Doğukan K., Enes Y., Emrah T., Abdullah A., Dursun P., Ferdi S., Furkan K., Muhammed Haktan S., Muhammet Emin Ö., Oğuzhan U., Osman K., Ömür K., Serhat K., Serhat M., Soner H., Vefa Ö., Yakup Emre A., Muhammed Ç., Muhammed K., Muhammed Akif K. ve Yunus Emre D. hakkında "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ile "silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 2 yıl 9 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis.
Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi, mütalaaya karşı savunma yapmaları için müşteki ve sanık avukatlarına süre verdi. Duruşma, 17 Temmuz'a ertelendi.