Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > İmamoğlu'na taşlı saldırı davası ertelendi: Tüm sanıklar için hapis cezası talebi

İmamoğlu'na taşlı saldırı davası ertelendi: Tüm sanıklar için hapis cezası talebi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
İmamoğlu&#039;na taşlı saldırı davası ertelendi: Tüm sanıklar için hapis cezası talebi

Politika Haberleri

İBB Başkanı İmamoğlu'na 7 Mayıs'ta Erzurum'daki mitingindeki taşlı saldırıya ilişkin görülen davada 28 sanığın hepsi için hapis cezası talep edildi. Duruşma, 17 Temmuz'a ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Erzurum'da gerçekleştirdiği 'Halk Buluşması' sırasında uğradığı taşlı saldırıyla ilgili dava bugün Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edildi.

Davanın beşinci duruşmasına, müşteki avukatları ile bazı sanıklar katıldı.

TÜM SANIKLARA CEZA İSTENDİ

Gazete Duvar'ın haberine göre, 28 sanık hakkında istenen cezalar belli oldu. İşte istenen cezalar:

  • Barış S., Cengiz E., Şenol Ç., Abdulhakim U. ve Murat A. hakkında "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis.
  • Ahmet K., Doğukan K., Enes Y., Emrah T., Abdullah A., Dursun P., Ferdi S., Furkan K., Muhammed Haktan S., Muhammet Emin Ö., Oğuzhan U., Osman K., Ömür K., Serhat K., Serhat M., Soner H., Vefa Ö., Yakup Emre A., Muhammed Ç., Muhammed K., Muhammed Akif K. ve Yunus Emre D. hakkında "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ile "silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 2 yıl 9 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis.

Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi, mütalaaya karşı savunma yapmaları için müşteki ve sanık avukatlarına süre verdi. Duruşma, 17 Temmuz'a ertelendi.

Düzenleyen:  - Politika
Ahmet Mümtaz Taylan’dan Arda Güler’e destek: Sen ‘gelecek’sin o vasat gidecek!Bursa'daki Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangında geceyi alevler aydınlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP’nin gölge bakanı Yalçın Karatepe yarın Bakan Şimşek'le görüşecek: Gündem asgari ücret ve emekli maaşı - PolitikaCHP'nin gölge bakanı yarın Bakan Şimşek'le görüşecekKurban Bayramı sonrası ilk mesai! TBMM'de bu hafta neler görüşülecek? - PolitikaTBMM'de bu hafta neler görüşülecek?AK Parti'den CHP'li isme düzenlenen saldırı sonrası sükûnet mesajı: MHP ile ilişkilendirilmemeli - Politika"CHP'li isme silahlı saldırı MHP ile ilişkilendirilmemeli"CHP lideri Özgür Özel'den AK Parti ve MHP ile ipleri gerecek açıklama - PolitikaCHP lideri Özel'den ipleri gerecek açıklamaAK Parti'de değişim hızlanıyor! Bazı başkanların istifaları istenecek - PolitikaBazı başkanların istifaları istenecekBakan Şimşek'in taksici olduğu görüntüler yeniden gündem oldu: Bari otobüs parası verseydiniz - Politika'Meclis Taksi' görüntüleri yeniden gündem oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...