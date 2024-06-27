İyi Parti'den istifası sonrası ilk hamle! Koray Aydın dakikalar içinde harekete geçti

İyi Parti'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıklayan Ankara Milletvekili Koray Aydın, sosyal medya hesabı profilini güncelledi. Aydın, İyi Parti etiketi ve İyi Parti logolu fotoğrafını kaldırdı.

İyi Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurmuştu.

Aydın, "Gelinen noktada; İYİ Parti'de varlığımıza, görüş, fikir ve önerilerimize artık pek fazla ihtiyaç duyulmadığına üzülerek kanaat getirmiş bulunuyorum. Bu kanaate varmamda Saray'daki malum görüşme ve sonrasındaki gelişmeler, bardağı taşıran son damla olmuştur. Dolayısıyla bu kanaatim yaklaşık iki yıllık bir sürece dayanan, belli bir birikimin sonucudur” demişti.

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Aydın, istifa paylaşımının hemen ardından profilinde yer alan İyi Parti etiketi ve İyi Parti logolu fotoğrafını da kaldırdı.