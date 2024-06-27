Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > İyi Parti'den istifası sonrası ilk hamle! Koray Aydın dakikalar içinde harekete geçti

İyi Parti'den istifası sonrası ilk hamle! Koray Aydın dakikalar içinde harekete geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İyi Parti&#039;den istifası sonrası ilk hamle! Koray Aydın dakikalar içinde harekete geçti
İyiparti, İstifa, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıklayan Ankara Milletvekili Koray Aydın, sosyal medya hesabı profilini güncelledi. Aydın, İyi Parti etiketi ve İyi Parti logolu fotoğrafını kaldırdı.

İyi Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurmuştu.

Aydın, "Gelinen noktada; İYİ Parti'de varlığımıza, görüş, fikir ve önerilerimize artık pek fazla ihtiyaç duyulmadığına üzülerek kanaat getirmiş bulunuyorum. Bu kanaate varmamda Saray'daki malum görüşme ve sonrasındaki gelişmeler, bardağı taşıran son damla olmuştur. Dolayısıyla bu kanaatim yaklaşık iki yıllık bir sürece dayanan, belli bir birikimin sonucudur” demişti.

DAKİKALAR İÇİNDE DEĞİŞTİRDİ

Aydın, istifa paylaşımının hemen ardından profilinde yer alan İyi Parti etiketi ve İyi Parti logolu fotoğrafını da kaldırdı. 

Koray Aydın, dakikalar içinde İYİ Parti logosunu profilinden kaldırdı

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mersin'de akıllara durgunluk veren kaza: Yolda yürürken bir anda köprüden uçtu... O anlar kamerada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Esad egemenlik şartını yineleyip "Türkiye ile görüşmelere açığız" dedi - Politika"Türkiye ile görüşmelere açığız"CHP lideri Özgür Özel'den erken seçim çıkışı: İlk kez tarih verdi - PolitikaÖzgür Özel'den erken seçim çıkışıCumhur İttifakı'nın durumu… - PolitikaHer cümle muhalefete balyoz etkisindeYavuz Ağıralioğlu parti kuruyor! Sonbaharda siyaset sahnesinde... - PolitikaAğıralioğlu parti kuruyor!Erdoğan'dan CHP'ye: Muhalefet normalleşsin - PolitikaErdoğan'dan CHP'ye: Muhalefet normalleşsinAdalet Bakanı Tunç açıkladı: Sinan Ateş davasında soruşturma bitti, kovuşturma aşamasına geçildi - PolitikaSinan Ateş davasında yeni gelişme
Sonraki Haber Yükleniyor...