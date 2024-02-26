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    • Haberler > Politika > İstifaları durduramayan Akşener'den seçmene çağrı: Kulağımızı çekin

    İstifaları durduramayan Akşener'den seçmene çağrı: Kulağımızı çekin

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Ankara, Seçim, Meral Akşener, İyi Parti, Haber

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Mayıs seçimlerinin ardından ittifak masasından kalkan ve yerel seçim sürecinde peş peşe istifaların yaşandığı İyi Parti'de Genel Başkan Akşener, Ankara'da esnafı ziyaret etti. "Oy istemeye geldik" diyen Akşener, vatandaşa 'kulağımızı çekin' çağrısı yaptı.

    Geçen mayıs ayında gerçekleştirilen genel seçimlere 'Millet İttifakı' çatısı altında giren, mağlubiyetin ardından da yerel seçimlere ittifaksız girme kararı alan İyi Parti'de sular durulmuyor. İstifa ve görevden almaların krizi dönüştüğü partide Genel Başkan Meral Akşener'den seçmene ilginç bir çağrı geldi. 

    Seçim çalışmaları kapsamında Ankara Yenimahalle'de esnaf ziyaretinde bulunan İyi Parti lideri Akşener, bir kuruyemişçiyle yaptığı sohbette şu ifadeleri kullandı:

    "Ben 3 sene boyunca sizi öğrenmek amacıyla Türkiye'yi dolaştım, bu dükkanların içinde sadece sizi dinledim. Hiçbir partiyi, kendi partimi övmedim, başkalarını yermedim ama dedim ki seçim zamanı geleceğim oyunuzu isteyeceğim. Şimdi geldik. Oy istemeye geldik. Yani bir kulak çekin."

    'BENİM ŞAHSİ BİR TALEBİM YOK'

    Rekabetin ortadan kalktığı yerde herkesin kaybettiğini söyleyen Akşener, "Benim şahsi bir talebim yok. Sizin için bir talebim var. 'Yan gel Osman'lıktan kalksın bütün siyasetçiler. Emrinizde olsunlar. Bütün mesele bu" diye konuştu.

    Akşener, emeklinin sesinin duyurulmasının siyasetçinin görevi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

    "Biz muhalefet partisiyiz. Bize verdiğiniz görev sizin avukatlığınızı yapmak, iktidara verdiğiniz görev ise hizmet etmek. Muhalefetin işi iktidarın bu süreci kolay yaşamamasını sağlamamak. Bizim görevimiz sizi görmesini sağlamak. Ben onu yapıyorum. 4 sene sonra gelip diyeceğim ki beni seçin. Şu anda öyle bir talebim yok."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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