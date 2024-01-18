İYİ Parti İstanbul ve Ankara adayları için tarih verdi

18 Ocak 2024 11:30 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 12:16

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Burak Akburak, bir otelde düzenlenen toplantıda, partisinin seçim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

Akburak, bugün itibarıyla 11 büyükşehir, 16 il, 169 ilçe ve 19 beldede belediye başkan adaylarını açıkladıklarını aktardı.

“2 PUAN ARTIŞ VAR”

Akburak, İYİ Parti'nin tek başına seçime girme kararının ardından yapılan anketlerde oyların yükselişte olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimine göre 1,5 puan, kimine göre 2 puan artış. Biz de çevremizden görüyoruz. Üçüncü yol denkleminde AK Parti kaybediyor, analiz ederseniz anlayacaksınız. Bazı yerlerde CHP, bazı yerlerde AK Parti çok büyük sıkıntıya girecek. Bizim derdimiz ne AK Parti ne CHP, bizim derdimiz kendimiziz. Biz o flulaşmış parti görüntüsünden, CHP yanında yedek güç, birlik gibi durma pozisyonuna karşıyız. Vatandaşa istediği olanağı sağlamış oluyoruz. 'Bakın kadrolarımızla, düşüncelerimizle buradayız' diyoruz. Bu bizim için bir avantaj, diğer siyasi partiler için dezavantaj. İYİ Parti'nin oylarıyla ilgili özellikle Anadolu, Trakya ve Ege'de bir teveccüh olduğunu anlayacaksınız."

“3 FAZ ŞEKLİNDE YÜRÜTÜYORUZ”

Akburak, partinin "3 faz" şeklinde yürüteceği, adaylar ile partinin temel hedefleri ve iyi belediyeciliğinin anlatılacağı seçim kampanyasının birinci fazının bir hafta veya 10 gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi.

“ANKARA’DA 2 İLÇEDE İDDİALIYIZ”

Akburak, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için görüşmelerin devam ettiğini, ancak uzun sürmeyeceğini belirterek, "Büyükşehir ne kadar önemliyse ilçe başkanları da o kadar önemli. İstanbul'da hemen hemen tüm ilçe adaylarımız belli. İstanbul'da iddialı olduğumuz ilçeler var. Ankara'da 2 tane var." ifadesini kullandı.

“EN GEÇ 2 HAFTA İÇİNDE AÇIKLANACAK”

İstanbul ve Ankara adayının açıklanma tarihine ilişkin soruya ise Akburak, "En geç 2 hafta içinde açıklanacak. Şubatın başında açıklarız. Aday tanıtım lansmanı Ankara'da olacak. Şubatın başında, ilk haftası İstanbul ve Ankara adaylarının açıklanması planlanıyor. Lansman da şubat ayının ikinci haftası gibi olur." yanıtını verdi.

“YÜZDE 10’DAN YUKARI OY ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Her hafta anket yaptırdıklarını ve İYİ Parti'nin oylarının her yerde yükseldiğini vurgulayan Akburak, "Hem İstanbul hem Ankara, Türkiye'nin her yerinden çıkaracağımız adayların yüzde 10'dan yukarı oy alacağını düşünüyorum. Bana göre, millet çok kritik bir seçimde İYİ Parti'ye sahip çıkacak, birçok adayımıza destek verecek. Türkiye'nin birçok yerinde bize teveccüh gösterileceğini düşünüyorum. İYİ Parti'nin başarılı olması 2028 için çok önemli. 2028'de olası bir iktidar değişikliği, vatandaşın böyle bir talebi varsa İYİ Parti'yi bu seçimde yüksek oyla çıkarmalıdır." görüşünü paylaştı.

“ADAYLARIN YÜZDE 80’İ NETLEŞTİ”

AK Parti seçmeninin oy verebileceği partinin İYİ Parti olduğunu ifade eden Akburak, şunları kaydetti:

"İYİ Parti çok önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Önümüze bakıyoruz. 31 Mart'ta ne olacağını göreceğiz. Bu bir risk ama göze alıyoruz. Bu seçimlerde çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Kendimize yüzde 10 çıta koyduk. Nevşehir'de çok iddialıyız göreceksiniz. Isparta'yı özellikle takip edin, Antalya'yı, Kırklareli'ni, Uşak'ı takip edin. Çanakkale adayımız inanılmaz başarılı, kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Birçok ilçede de çok iddialıyız."

Akburak, adayların yüzde 80'inin netleştiğini, şubatın ilk haftasına kadar bunların açıklanacağını söyledi.