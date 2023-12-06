İYİ Parti'den CHP'yle iş birliğine 'veto' eleştirilerine cevap: İYİ Partililer kararın arkasında durmalı

6 Aralık 2023 09:36 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 17:39

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel, yerel seçimlerde İYİ Parti'yle yeniden ittifak görüşmeleri yapmak için teklifte bulunmuştu. CHP'de 'değişimin' çağrılarının öncülerinden olan Özel, sık sık 'ittifak' kelimesinin anlamını yitirdiğine vurgu yapmış ve İYİ Parti'yle ittifaktan ziyade ortak aday çıkarma konusunda 'iş birliği' içinde olmaya daha yakın olduklarını dile getirmişti.

İYİ PARTİ'DEN İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİNİ VETO ETTİ

CHP lideri özel bu kararından hareketle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmiş ve seçimlerde 'iş birliği' teklif etmişti. Ancak Akşener yaptığı basın toplantısında bu konuyu Genel İstişare Kurulu'nda (GİK) görüşeceklerini belirtti.

Ancak gerçekleşen GİK toplantısından yerel seçimlerde İYİ Parti ve CHP'nin iş birliğine 'hayır' kararı çıktı. Bu kararla birlikte İYİ Parti, 81 ilde kendi adaylarını çıkarıp seçime tek başına girme konusunda kararlı olduklarını bir kez daha vurguladı.

CHP-İYİ Parti iş birliğinin veto edilmesi her iki partiden de eleştirilerin yükselmesine sebep oldu.

Sabah'ta yer alana habere göre İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, saygı çerçevesinde eleştirilere açık olduklarını belirterek, alınan karardan dönüş olmadığını açıkladı. Paçacı, "Bunlar doğal şeyler. Tersine karar alsak da eleştirilecektik. Gündemimizde bu konular yok" dedi.

"MERAL AKŞENER BLÖF YAPIYOR"

Aytun Çıray'ın Meral Akşener'e yönelik "Blöf yapıyor" çıkışını değerlendiren Paçacı, "Kendi düşüncesi kendini bağlar. Bu konu ile ilgili daha fazla bir şey demeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu'nun ittifaksız seçime girme kararı hakkında konuşan Paçacı, "Diğer partilerin saygı çerçevesinde eleştiri yapma hakkı olabilir. Ama İYİ Partililerin alınan kararın arkasında durması gerek. Alınan kararla ilgili herhangi bir beyanat verilmemesi gerekiyor. Yapılacak eleştirilere saygımız var ancak bunlar bizim çalışmalarımızı etkilemez. Kararımızın arkasındayız" diye konuştu.