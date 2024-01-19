İYİ Parti’nin adayı Karamollaoğlu’na hakaret etti, Akşener kahkaha attı! Saadet Partisi’nden çok sert cevap

19 Ocak 2024 10:15 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 10:16

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katılımıyla tanıtılan İYİ Parti Sivas Belediye Başkanı Adayı Mehmet Ceylan, tanıtım toplantısında eski Sivas Belediye Başkanı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu hedef aldı.

“BU KADAR SERT KONUŞMA DİYORLAR”

Ceylan konuşmasında, "Milli Görüş zihniyeti, 1989 yılında burada belediye başkanlığını kazandılar. Sayın Genel Başkanım, Temel Karamollaoğlu diye bir şahıs var, o burada daha 2. veya 3. ayı, 'Cumhuriyet burada kuruldu burada yıkılacak' dedi. Bu soysuzluk değil de nedir? Bana diyorlar ki bu kadar sert konuşma. Nasıl konuşmayayım? Vallahi, billahi ipe de gitsem konuşacağım Sayın Genel Başkanım. Başınıza bela açmam inşallah" dedi.

“ALÇAKÇA BİR İFTİRA”

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Ceylan'ın sözlerinin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

Karamollaoğlu'na iftira atıldığını söyleyen Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Görüş, Cumhuriyetimizin en önemli kurucu iradelerindendir. Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu’nun Sivas’ta ortaya koyduğu, bugün bile hayırla ve özlemle yâd edilen belediyecilik anlayışı ise bunun ispatıdır! 96-97 yıllarında koalisyon ortağı olduğumuz, daha birkaç ay evvel iş birliği yaptığımız bir siyasi partinin Genel Başkanına karşı alçakça bir iftirada bulunmayı soysuzluk kabul ediyoruz! İktidarın ajandasıyla çalışıp, iktidarın ajandasına göre iş tutanlara söyleyecek çok sözümüz var; ancak böyle bir şerefsizlik karşısında söz söylemek, sözü ziyan etmektir! Apaçık bir yalanla Genel Başkanımızı hedef alan İYİ Parti Sivas Belediye Başkan Adayı olan zâtın hadsizliğini başta İyi Parti’ye gönül veren vatandaşlarımıza, sonra değerli Sivaslılara ve aziz milletimize havale ediyoruz."