Kurum ve İmamoğlu'ndan sandıkların kapanmasına saatler kala çağrı

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, oy verme işlemi sürerken sosyal medya hesabından vatandaşlara seslendi. Kurum, seçmenlere 'sandığa git' çağrısı yapıp "Bir oyla ne değişir demeyin ve mutlaka oyunuzu kullanın. Demokrasimize, İstanbul’umuzun geleceğine sahip çıkalım" ifadelerini kullandı. İBB Başkanı İmamoğlu da aynı çağrıyı yaparak "Tüm vatandaşlarımızı sandığa gitmeye, gitmeyenleri ikna etmeye, sonrasında da oy sayım sürecini sükunet ve dikkatle takip etmeye davet ediyorum" dedi.

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için sabah 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Seçimin kritik illerinden İstanbul'da da seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum da Kağıthane'de İmece İlkokulu'nda ailesiyle birlikte oyunu kullandı. Burada kısa bir açıklama yapan Kurum, "Ben buradan tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını, sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum. Gitsinler oylarını kullanıp kullandıkları oylara, sandıklara sahip çıksınlar. Saat 17.00'de oy verme işlemi bitecek, 17.00'den önce bütün vatandaşlarımız oylarını kullansınlar" ifadelerini kullandı.

'BİR OYLA NE DEĞİŞİR DEMEYİN'

Kurum çağrısını X hesabından da yineleyerek şunları paylaştı:

Sevgili İstanbullular,

Sandıkların kapanmasına az bir zaman kaldı. 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve oy sayımına geçilecek.

Sizlerden ricam; bir oyla ne değişir demeyin ve mutlaka oyunuzu kullanın.

Vereceğiniz oylar sizin ve sevdiklerinizin geleceği demektir. Demokrasimize, İstanbul’umuzun geleceğine sahip çıkalım.

Sandıklarda görev yapan tüm teşkilat üyelerimize ve sandık sorumlulularına tekrar teşekkür ediyorum.

BİR 'SANDIK' ÇAĞRISI DA İMAMOĞLU'NDAN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da aynı çağrıyı yaparak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Değerli İstanbullular;

Sandıklar 17.00’de kapanacak, tüm vatandaşlarımızı sandığa gitmeye, gitmeyenleri ikna etmeye, sonrasında da oy sayım sürecini sükunet ve dikkatle takip etmeye davet ediyorum. Birlikte güzel bir demokrasi şölenine imza atalım.