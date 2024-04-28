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Meclis mesaisine 'yeni anayasa' ile başlıyor

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Meclis mesaisine &#039;yeni anayasa&#039; ile başlıyor

Politika Haberleri

Seçim ve Ramazan Bayramı tatili nedeniyle mesaisine ara veren Meclis, bu hafta yeni anayasa teklifi' ile işbaşı yapacak. Görüşmelerde fahiş fiyat artışına ağır yaptırımlar da gündemde olacak. 

Yeni ve sivil anayasa için ilk görüşmeler bu hafta başlayacak. Meclis Genel Kurulu'nda ayrıca geneli üzerinde görüşmeleri tamamlanan enerji alanındaki yasa teklifine devam edilecek. Teklif, yerli üretim ve ithal doğal gazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeriyor.

Düzenlemeye göre; kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

FAHİŞ FİYATA AĞIR YAPTIRIM

TRT Haber'in haberine göre, Meclis gündemine gelmesi beklenen önemli yasa teklifleri de var. Onlardan biri Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenleme olacak.

Yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak. Ayrıca işletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de Meclis'teki görüşmeler sırasında tartışılacak.

MSB'DE DEĞİŞİKLİK

Bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanan diğer teklif, Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısındaki değişiklikleri içeriyor.

GENEL BAŞKANLAR MECLİS KÜRSÜSÜNDE OLACAK

Liderler de bu hafta Meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Salı ve çarşamba günü partilerin grup toplantıları düzenlenecek. 

Düzenleyen:  - Politika
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