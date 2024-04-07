MHP'den yerel seçim değerlendirmesi: Sonucu gecikmiş fatura olarak düşünebiliriz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede vatandaşın genel seçimlerde yapmadığı uyarıyı şimdi yaptığını söyledi. Karakaya, seçimleri 'gecikmiş bir fatura' olarak yorumlarken sonuçların bir mesaj olduğunu söyledi.

Türkiye geçen hafta sonu yeni yerel yöneticilerini seçti. AK Parti sandıktan ilk kez ikinci parti olarak çıktı. Kimi yerlerde sandık sonuçları hala tartışılırken Cumhur İttifakı ortağı MHP'den yeni bir açıklama geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya Haber 7 televizyonunda katıldığı bir programda seçimlere ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Karakaya, vatandaşın sandıktan çıkan sonuçla bir mesaj verdiğini söyleyip genel seçimleri de işaret ederek 'gecikmiş bir fatura' yorumunu yaptı.

Karakaya'nın açıklamalarından satır başları:

Yerel seçimlerine sonuçları itibariyle baktığımızda beklenenden çok daha farklı bir sonuç ortaya çıktı. Böyle bir sonucun çıkacağı geriye dönüp baktığımızda emareleri vardı. Ekonomiyle ilgili emekli zamlarıyla ilgili şikayetler vardı. Biz siyasiler sahadayken gösterilen ilgi ve alakayı kendimize doğru düşünerek farklı sonuç bekleyebiliyoruz.

"MİLLET NE KARAR VERDİYSE ODUR"

Sonuç itibarıyla şunu ifade etmeliyiz, 'Millet ne karar verdiyse odur'. Bu kararı anlamaya çalışmalıyız. Sayın Genel Başkanımız Bahçeli de 'Bu konuda gerekenleri yapacağız' dedi.

Her seçim ve seçim sonrasında olduğu gibi algı yönetimi devreye girer, herkes kendisini başarılı gösterme girişimlerinde bulunur. Bu yerel seçimler aslında çok faktörlü, çok değişkenli bir seçim. Yerel seçimlerin kendilerine has özellikleri var, çok adaylı bir seçim. Belediye başkanlığı seçimleri çoğunluk sistemiyle belirlenir. Belediye başkanlıklarında alınan oylar, genel ekonomik durumla ve özellikle de adaylarla bağlantısı var. Bu açıdan bakıldığında çoğunluk sistemine göre belirlenen sonucu kaybetmiş olabilir bir siyaseti parti ama bir hezimet olarak algılamamak lazım.

"GENEL SEÇİMLERDE YAPILMAYAN UYARIYI ŞİMDİ GÖRDÜK"

Siyaset devamlılık arz ediyor, biz genel seçimlerin ardından yine sahalardaydık. Burada gördüğümüz şey şu, aslında genel seçimlerde de bir uyarı vardı. Genel seçimin dinamikleriyle yerel seçimlerin dinamikleri farklı. Bu uyarıyı genel seçimlerde de yapma niyetindeydi vatandaş ama Cumhur İttifakı'nın karşı tarafına baktığında ülkenin güvenliğini emanet edemedi. Vatandaşımızın genel seçimlerde yapmadığı uyarıyı bu yerel seçimlerde gördük. Gecikmiş bir fatura olarak düşünebilirsiniz.

Türkiye haritasına baktığınız zaman birileri kalkıyor karşı taraf için hezimet olarak değerlendiriyor. 51 ilde İl Genel Meclisi üyeliği seçimleri yapılıyor. Seçim sonuçları çıkınca belli kesimler belli maksatlarla ya da cahillikle bir algı oluşturmaya çalışıyor.

"MHP'DE ÖNEMLİ BİR FARLILIK YOK"

İl Genel Meclis üyeliğinde MHP Türkiye'de üçüncü sırada. 2019 yılından önemli bir farklılığı yok. Belediye başkanlığında bir partinin adayını vatandaş beğenmeyebilir. Parti dediğiniz zaman tamamen partisine oy verdiği yer, İl Genel Meclis üyeliğidir.

"Sanki MHP ve AK Parti o kadar çok oy kaybetti" deniliyor, bu doğru değildir. Belediye başkanlıkları çoğunluk sistemine göre belirlenir, bir oyla kazanılır.

MHP'nin bu yerel seçimlerde kazandığı belediye başkanlıklarına baktığınız aslında 2019'dan çok da farklı değil. Yeni eklediği yerler de var. 220 belediye başkanlığını MHP kazanmış.

"SEÇİM SONUÇLARI BİR MESAJDI"

İttifaklar arasında kitlesel anlamda yoğun bir oy geçişi yok. Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye ya da karşı tarafa kitlesel olarak yoğun bir oy geçişi olmadı. Belediye başkanlığı seçim sonuçlarıyla genel seçim sonuçlarını karşılaştıramazsınız. Burada kesinlikle bir mesaj var, o kadar belediyeyi CHP'ye vermek bir mesaj. Sandığa gitmeyerek bir mesaj gönderdi vatandaş.

Bu seçimlerin erken seçimle hiçbir bağlantısı yok, bunu zaten CHP Genel Başkanı Özel de rakamları okudu. Erken seçim olayı mevcut Cumhurbaşkanlığı sisteminde de yok. Bu sistemler tamamen ayrıştırıldı. Vatandaş oyunu neye göre veriyor, çıkan Cumhurbaşkanı adayına göre.