Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Politika > Murat Kurum, oy kullandığı sandıktan birinci çıktı

Murat Kurum, oy kullandığı sandıktan birinci çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, oy kullandığı sandıkta ilk sırada çıktı. Kurum 142 oy alırken, İmamoğlu ise 98 oy aldı.

Türkiye'nin heyecanla beklediği yerel seçim sona erdi, sandıklarda sonuçlar belli olmaya başladı. Megakent en çok merak edilen illerin başında gelirken, adayların oy kullandığı sandıklarda da sonuçlar açıklandı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, oy kullandığı sandıkta ilk sırada çıktı.

Kurum'un oy kullandığı Kağıthane İmece İlkokulu'ndaki 1166 numaralı sandıkta kayıtlı 341 seçmenden 276'sı oy kullandı, 14 oy ise geçersiz sayıldı.

KURUM'A 142, İMAMOĞLU'NA 98 OY ÇIKTI

İBB Başkanlığı için bu sandıkta en yüksek oyu 142 ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum alırken, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na 98, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz'e 6, Zafer Partisinin adayı Azmi Karamahmutoğlu'na 5, DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'a 4, İYİ Partinin adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu'ya 2, Memleket Partisinin adayı Emre Berk Hacıgüzeller, Anavatan Partisi adayı Umut Çınar, Hak ve Özgürlükler Partisi adayı Mustafa Aytaş, Adalet Birlik Partisi adayı Muharrem Mutlu, Saadet Partisi adayı Birol Aydın'a birer oy çıktı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ekrem İmamoğlu’nun sandığından Murat Kurum çıktı - Politikaİmamoğlu’nun sandığından Murat Kurum çıktıKütahya'da ittifak yapmamanın bedeli ağır oldu: AK Parti ve MHP'ye soğuk duş - PolitikaKütahya'da ittifak yapmamanın bedeli ağır oldu!CHP lideri Özgür Özel 'Kazandık' dedi, 10 şehri açıkladı - Politika'Kazandık' dedi, 10 şehri açıkladıKılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama - PolitikaKılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklamaCHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay sandığında birinci - PolitikaCHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay sandığında birinciİyi Parti'de yerel seçim depremi! Bilge Yılmaz istifasını duyurdu - PolitikaBilge Yılmaz'dan Meral Akşener'e istifa çağrısıTokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre seçimin kazananı MHP'nin adayı oldu - PolitikaTokat'ta kazanan MHPBingöl'de kazanan isim AK Parti adayı Erdal Arıkan - PolitikaBingöl'de kazanan isim AK Parti adayı Erdal ArıkanAK Parti'den istifa edip aday olmuştu: İşte İyi Parti'nin önde olduğu tek il - Politikaİşte İyi Parti'nin önde olduğu tek ilGiresun'da CHP'nin adayı Fuat Köse seçimi kazandı - PolitikaKesin olmayan ilk sonuç Giresun'da
Sonraki Haber Yükleniyor...