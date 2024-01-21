Murat Kurum yaşlılara 'yaşam merkezi' sözü verdi, renkli anlar kameraya yansıdı

21 Ocak 2024 17:28 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 17:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Ocak'ta AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak ilan edilen eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Hergün bir dizi programa katılıp sokakta vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, bu kez Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

YAŞLILARA YAŞAM MERKEZİ SÖZÜ

Ziyareti sırasında yaşlılar için düşündüğü projelerinde bahseden Kurum, “Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul’un iki yakasında yaşam merkezi dediğimiz projelerimizi sizlere sunacağız. Bu tesislerde vakit geçireceksiniz, spor yapacaksınız, eğleneceksiniz, kitap okuyacaksınız, müzik dinleyeceksiniz ve eğitimlere katılacaksınız” dedi.

“SİZLERDE BİRLİKTE YOL YÜRÜMEK DE BİZİM İÇİN BİR ŞEREF VE ONUR VESİLESİ"

AK Parti İBB adayı Kurum, açıklamasında şunları kaydetti;

Burada her ilden hanımefendi ve beyefendilerimiz var. Benim de her ilde bir hikayem var. O illerde depremlerde, sellerde, heyelanlarda milletimiz için hep mücadele ettim. Milletimizin hep yanında olmaya çalıştım. Şimdi de inşallah 39 belediye başkanımla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu hizmetlere sadece İstanbul diyerek devam edeceğiz. Tek derdimiz İstanbul ve milletimizin sorunları olacak. Biz milletimiz için hep en iyisini en güzelini hayal ettik ve o hayalin peşinden koştuk. İnşallah sizlerle birlikte de bunları gerçekleştireceğiz. Burada huzur evimizde güzel bir ortam var.

"SİZLERLE BERABER YÜRÜMEK ŞEREF VE ONUR VESİLESİ OLACAK"

Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul'un iki yakasında yaşam merkezi dediğimiz projelerimizi sizlere sunacağız. Bu tesislerde vakit geçireceksiniz, spor yapacaksınız, eğleneceksiniz, kitap okuyacaksınız, müzik dinleyeceksiniz ve eğitimlere katılacaksınız. Sizlerle birlikte yol yürümek de bizim için bir şeref ve onur vesilesi olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak hem maddi hem manevi her türlü desteği yaşlılarımıza sunacağız. Kendinizi hiç yalnız hissetmeyeceksiniz, biz sizin hep yanınızda olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediye başkanlarımızla ne istiyorsanız bir telefon kadar uzakta olacağız.

"LAF DEĞİL ESER İNŞA ETTİK"

Daha önce 25 yıllık iş hayatımda hep çalışıp ürettim. Laf değil eser inşa ettik. Bu anlayışla, tevazuyla, samimiyetle ve gayretle çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın her birinize ayrı ayrı selamları ve hürmetleri var. Bahçelievler’de bir program yaptığımızda da burada sizleri ziyaret etmek onu da çok mutlu eder diye düşünüyorum.

Kurum’a Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı da eşlik etti. Yaşlılarla tek tel el sıkışan Kurum, karanfil verip sohbet etti. Huzurevi sakini heykeltıraş ve ressam olan Özcan Çelen ise Kurum’un portresini çizdiği resmi hediye etti.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ziyaret sırasında Erol Eranıl, Müyesser Yurtseven ve Durballı Taşören Türk sanat müziğinden bazı eserler seslendirdi. Sadiye Hacar isimli bir yaşlı kadın ise Murat Kurum ve beraberindeki heyete şiir okudu. Program bitiminde ise huzurevinin bahçesinde Eranıl’ın geri dönüşümden yaptığı heykeller önünde fotoğraf çektirildi.