Murat Kurum'un ilk yapacağı projeyi bu sözlerle açıkladı: 39 ilçeye yapılacak, 7/24 açık olacak

9 Ocak 2024 10:42 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 11:28

AK Parti'nin MHP ile yaptığı görüşmeler sonucunda Cumhur İttifakı çerçevesinde stratejisini belirledi. Bu kapsamda, AK Parti ve MHP’nin 59 ilde güç birliği yapacak. 24 ilde MHP, AK Parti'nin adayını destekleme kararı aldı. 5 ilde ise MHP adayı desteklenecek. Öte yandan her iki partinin de kendi adaylarını çıkartacağı 22 il bulunuyor.

Cumhur kanadında merak beklenen adaylar yavaş yavaş açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak’ta AK Parti’nin 26 ilde adayını kamuoyuna ilan etmişti. AK Parti’nin İstanbul adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmuştu.

AÇIKLANAN İLK PROJE: 39 İLÇEYE ÇORBALI, İKRAMLI NEVMEKANLAR YAPILACAK

Murat Kurum seçim çalışmalarına dün itibarıyla başladı. Dün, sabah namazını Eyüpsultan'da kılan Murat Kurum, akşam saatlerinde de Üsküdar’da çalışmalarını sürdürdü.

Kurum, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte Üsküdar’da Balıkçılar Çarşısı esnafını ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında Twitter hesabından paylaşım yapan Hilmi Türkmen, Murat Kurum’un ilk projesini de açıklamış oldu.

Türkmen, “Toplanın gençler, müjde gibi müjde var, bayılacaksınız! İBB adayımız Murat Kurum’a vereceğiniz her oy, İstanbul’un her ilçesine Nevmekan’lar olarak dönecek. Yanlış duymadınız; 7-24 açık, ikramlı Nevmekan’ların keyfini, konforunu sadece Üsküdar değil, tüm İstanbul yaşayacak!” ifadelerini kullandı.

Hilmi Türkmen bir sonraki paylaşımında ise şunları yazdı:

“Arkadaşlar sakin. Tüm İstanbul’da Üsküdar’daki gibi, öğrencilere yuva olan şu ikramlı kütüphanelerden, Nevmekan’lardan olsa ne hoş olur dedik. “Zaten var” dediğiniz yerler ile bu kütüphaneler çok farklı, bakın görün.Güzel şeyler hepimizin. Bu kadar sinir hiç iyi değil.”

Öte yandan, Murat Kurum’da dün akşamki ziyaretten sonra “31 Mart akşamı İstanbul'umuzun anahtarını geri alacağız.” diye konuşmuştu.

Kurum’un dünkü mesajları şöyle:

“İstanbul diyoruz, yeniden İstanbul diyoruz, sadece İstanbul diyoruz. Sizin evladınız, bir kardeşiniz olarak bundan önce bizi nasıl tanıyorsanız, nasıl sevdiyseniz tüm enerjimizi, gençliğimizi, motivasyonumuzu İstanbul’a vereceğiz başaracağız. Gençlerimizle, kadınlarımızla yapacağız. İnşallah 31 Mart akşamı da büyük bir bayram havasıyla, büyük bir şölenle İstanbul'umuzun anahtarını geri alacağız.

Durmak yok, yola devam ediyoruz. Hep birlikte çalışacağız. Ulaşımda yaşanan trafik çilesi bitecek. İstanbul’un tek bir riskli yapısı kalmayana kadar kentsel dönüşümdeki o endişesi bitecek. Yeşil alanlarının arttığı, mavisinin korunduğu, müsilaj tehlikesinin bir daha yaşanmadığı, tarihin, kültürün, ecdadın bize bıraktığı eserlerin kıymetini bilen kadınlarla el ele 964 mahallesinde adaletli olacağız.

Hak ettiği saygıyı, hak ettiği değeri, ötekileştirmeden tüm kardeşlerimize göstereceğiz. Uzun zamandır bu projeleri bilim insanlarımıza birlikte çalışıyoruz hazırlıyoruz. Belediye bütçesi dışında da kaynakların arttırıldığı, kaynakların reklama, algıya değil, İstanbulluya harcandığı bir yönetim anlayışıyla inşallah 31 Mart akşamı geliyoruz"