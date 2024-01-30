Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli CHP'den aday oldu

Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayan CHP, bugün İzmir adaylarını belirledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Cemil Tugay olurken, ilçe adayları arasında da dikat çeken isimler yer aldı. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli'nin Çeşme’den aday gösterildiği görüldü.

İzmir için kararını veren CHP, aday çalışmalarında sona geldi. MYK sonrası merakla beklenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayını açıklayan CHP 5 yıldır görevi sürdüren Tunç Soyer'den vazgeçti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi adaylığı için Cemil Tugay'da karar kıldı. İzmir ilçe adaylarının da belirlendiği maraton 2 gün sürdü.

TEKNİK İSMİN KIZI ÇEŞME'DEN ADAY

İlçe adaylarındaki tanıdık isimler dikkat çekti.

Galatasaray ve Beşiktaş’ın da teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli Çeşme'den aday gösterildi.

Urla'dan aday adayı olan teknik ismin yerine ise PM, Selçuk Balkan isminde karar kıldı.

LAL DENİZLİ KİMDİR?

32 yaşındaki Lal Denizli uzun yıllardır CHP Gençlik Kolları’nda çalışıyordu. Pierre Loti Fransız Lisesi'nin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitiren Denizli'nin uluslararası ilişkiler yüksek lisansı yaptığı öğrenildi.