Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Biz, Kürtlere hakkını verirken karşımızda CHP vardı

AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulunan Sözcü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Kürtler, Aleviler ‘eşit hissetmiyorsa’ senin demenle eşit olmaz” açıklamasına cevap verdi.

“Özel, cümlesinin altını doldurmalı” diyen Çelik “Bütün yurttaşlarımızın kendi kimlikleri konusunda eşit haklara sahip olması için büyük adımlar attık. Biz bu adımları atarken yaptığım bir konuşmada Kürk vatandaşlarımıza karşı eşit olmayacak durumları kaldırırken karşımızda CHP’li milletvekilleri vardı. Özel’in açıklamaları Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü sorununu çözeceğiz gibi tarihî bir açıklama olmuştur” ifadelerini kullandı.

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“MÜSAADE ETMEYİZ”

Yunanistan Savunma Bakanı’nın Türkiye’ye yönelik “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözlerini de değerlendiren Ömer Çelik “Yunan Bakan’ın açıklamasının da federal yönde bir açıklama olmadığı, tüm Kıbrıs’ı yutmak olduğu görülmektedir. Ancak buna müsaade etmeyiz” dedi.

ÖTANAZİ KELİMESİ

Başıboş köpek olayı ile ilgili olarak “Canımızı yakan bir mesele” diyen Çelik, kanundan “ötanazi” kelimesinin çıkarıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti: Bunu bir katliam gibi göstermek haksızlıktır. Bir hastalık yayma ya da saldırganlaşmış hayvanlarla ilgili bir düzenleme bu. Bizim siyasetimizin gerisindeki, eksenindeki değerlerin esası bütün varoluşa saygı, merhamet şeklindedir. Arzumuz sokaklarımızın güvenli hâle gelmesidir.