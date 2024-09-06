Özgür Özel seçim dönemini hatırlatıp resti çekti: Onlara bir daha bu partide görev yok

CHP lideri Özel partisinin İkinci Yüzyıl Kurultayında açıklamalarda bulundu. Özel konuşmasına seçim dönemindeki parti içi çekişmelere değinerek başladı.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayındaki açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Aday olmayınca televizyonlara çıkıp konuşanlar, partisinin yanında durmayanlar tarihte yerini aldı. Kişisel hırslarından dolayı bu partinin karşısında adaylaşanlar, adaylaştıkları yerde kalsın. Onlar bir daha bu partide görev almayacaklardır.

Erdoğan'ı partisinde ziyaret ettim, Erdoğan'ı ağırladım. Tüm liderlerle görüştük. Yaptığım her görüşmede sadece halkın sorunlarını gündeme getirdim.

Normalleşme sürecine vatandaştan destek var. Bizi o masalara millet oturttu.

Yaptığımız görüşmeler ittifak görüşmesi değil. Çeşitli toplantılarda bu ülkenin yeni anayasaya ihtiyacı var diyenlere: Yeni anayasayı yapacak yeni meclise ihtiyaç var.

Ayrıntılar geliyor..