İttifak arayışında 3. kapı! Özgür Özel'den DEM Parti'ye ziyaret

13 Aralık 2023 20:30 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 20:37

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Anadolu Ajansı

Yerel seçime 4 aydan kısa bir süre kala partiler ittifak arayışlarına hız verdi. CHP lideri Özgür Özel de önce İYİ Parti lideri Meral Akşener'e iş birliği teklifi götürdü. Ancak teklif İYİ Parti GİK'ten dönünce, Özel bu kez de Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile görüştü. İnce bu görüşme sonrası CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na desteğini duyurdu.

Özel'in ittifak görüşmelerinde üçüncü durağı ise DEM Parti oldu.

İstanbul ve Ankara'yı Cumhur İttifakı'na kaptırmak istemeyen Özgür Özel, DEM'in desteğini almak için bugün bir ziyaret gerçekleştirdi. Özel’i DEM Genel Merkezi'nde DEM Parti eş genel başkan yardımcıları Mehmet Rüştü Tiryaki ve Özlem Gündüz karşıladı.

YEREL SEÇİM GÖRÜŞÜLDÜ

Özel'e, genel başkan yardımcıları Gül Çiftti, Gökhan Zeybek ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti. İki partinin görüşmesin yerel seçimler ve olası iş birliklerinin gündeme geldi.

“MÜZAKERE VE DİYALOĞA İHTİYAÇ VAR”

Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Başta ekonomik kriz olmak üzere demokrasi, Kürt meselesi, kayyımlar, çevre gibi Türkiye’nin yaşamış olduğumu meseleleri tartıştık, konuştuk. Partimizin sürekli dile getirdiği bir şey var; siyasi partiler sorunları diyalogla, müzakereyle çözer. Bu kadar yoğun sorun yaşadığımız bu süreçte muhalefet partilerinin daha fazla müzakere ve diyaloğa ihtiyacı var. Umarım önümüzdeki günlerde de Türkiye’de bulunan siyasi partiler bu diyalog ve müzakere sürecini büyüterek devam ettirirler.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Eş Genel Başkanlara göstermiş oldukları misafirperverlik için teşekkür eden CHP Genel Başkanı Özel, şunları söyledi: “Daha önce mecliste görev yaptığım her aşamada da şunu vurgulamıştım; siyasi partilerin arasında ki diyalog hem o ülkenin demokrasisi açısından hem o parlamentonun üretkenliği açısından hem de o ülkedeki toplumsal barış açısından en önemli temel taşlarından bir tanesidir. Kurultayımızı yaptıktan sonra Eş Genel Başkanlar arayarak kutlamışlardı. Takvime baktığımda onlardan hemen bizden önce kurultay yapmışlardı. Bizim o kurultay yoğunluğu içerisinde partimizden bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleşmemişti. Ben bugün heyetimizle birlikte o ziyareti gerçekleştirdim. Bir araya gelmişken yapmamız gereken bir şeyi yaptık. Türkiye'yi, dünyayı ve önümüzdeki süreci gerçekleştirdik. Çok verimli, çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde de diyaloğumuz sürecek. Bu diyaloğun Türkiye demokrasisine çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”

"EŞ BAŞKANI DİYESİM GELDİ"

Sözlerine “Cumhuriyet Halk Partisi’nin Eş Başkanı diyesim geldi” diyerek başlayan DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise bir araya gelerek Türkiye’nin ve dünyanın içinden geçtiği siyasi süreci değerlendirdiklerini belirterek, “Demokrasiye model olması gereken Türkiye’deki bütün siyasi partilerin Türkiye’nin sorunlarını görüşmek, konuşmak ve hep beraber çözün üretmek üzere diyalog yolunun açık olması özlediğimiz bir şeydir. Ne yazık ki Türkiye tarihine dönüp baktığımızda bu konuda siyasi partilerin tarihi çok zengin deneyimlere sahip değil. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki süreçlerde ülkenin ve bölgemizin içinde bulunduğu krizleri, savaş ve çatışmalara karşı hep birlikte barışı görüşebileceğimiz, bir sürecin inşa edilmesi ile ilgili diyalog ve çözüm kanallarının açık olacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.