Şehit cenazesinden HDP ziyaretine

13 Aralık 2023 17:07 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 17:39

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İYİ Parti’nin yerel seçim için ittifak kapılarını tamamen kapattığı CHP, rotayı diğer partilere kırdı. Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini yoğunlaştıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in adresi bu kez adını DEM olarak değiştiren HDP’ydi.

Mayıs ayındaki 2. tur seçimi öncesi Kemal Kılıçdaroğlu’nun Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokol nedeniyle küstürülen Kürt seçmenin desteğini almak isteyen Özel, Ankara’da katıldığı şehit cenazesinin ardından HDP’ye gitti. Özel’i DEM Genel Merkezi'nde eş DEM eş genel başkan yardımcıları Mehmet Rüştü Tiryaki ve Özlem Gündüz karşıladı.

YEREL SEÇİM İŞ BİRLİĞİ ELE ALINACAK

Özel'e, genel başkan yardımcıları Gül Çiftti, Gökhan Zeybek ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

Görüşmede DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'a 'Hayırlı olsun' dileklerini ileten Özel, devam eden görüşmede yerel seçimler ele alındı. Görüşme sonrası ortak bir basın açıklaması yaptı.

"VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Başta ekonomik kriz olmak üzere demokrasi, Kürt meselesi, kayyımlar, çevre gibi Türkiye’nin yaşamış olduğumu meseleleri tartıştık, konuştuk. Partimizin sürekli dile getirdiği bir şey var; siyasi partiler sorunları diyalogla, müzakereyle çözer. Bu kadar yoğun sorun yaşadığımız bu süreçte muhalefet partilerinin daha fazla müzakere ve diyaloğa ihtiyacı var. Umarım önümüzdeki günlerde de Türkiye’de bulunan siyasi partiler bu diyalog ve müzakere sürecini büyüterek devam ettirirler.

"DİYALOĞUMUZ SÜRECEK"

Eş Genel Başkanlara göstermiş oldukları misafirperverlik için teşekkür eden Özel, şunları söyledi:

“Daha önce mecliste görev yaptığım her aşamada da şunu vurgulamıştım; siyasi partilerin arasında ki diyalog hem o ülkenin demokrasisi açısından hem o parlamentonun üretkenliği açısından hem de o ülkedeki toplumsal barış açısından en önemli temel taşlarından bir tanesidir. Kurultayımızı yaptıktan sonra Eş Genel Başkanlar arayarak kutlamışlardı. Takvime baktığımda onlardan hemen bizden önce kurultay yapmışlardı. Bizim o kurultay yoğunluğu içerisinde partimizden bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleşmemişti. Ben bugün heyetimizle birlikte o ziyareti gerçekleştirdim. Bir araya gelmişken yapmamız gereken bir şeyi yaptık. Türkiye'yi, dünyayı ve önümüzdeki süreci gerçekleştirdik. Çok verimli, çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde de diyaloğumuz sürecek. Bu diyaloğun Türkiye demokrasisine çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”

'CHP'NİN EŞ GENEL BAŞKANI' DİYESİM GELDİ"

Sözlerine “Cumhuriyet Halk Partisi’nin Eş Başkanı diyesim geldi” diyerek başlayan DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise bir araya gelerek Türkiye’nin ve dünyanın içinden geçtiği siyasi süreci değerlendirdiklerini belirterek, “Demokrasiye model olması gereken Türkiye’deki bütün siyasi partilerin Türkiye’nin sorunlarını görüşmek, konuşmak ve hep beraber çözün üretmek üzere diyalog yolunun açık olması özlediğimiz bir şeydir. Ne yazık ki Türkiye tarihine dönüp baktığımızda bu konuda siyasi partilerin tarihi çok zengin deneyimlere sahip değil. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki süreçlerde ülkenin ve bölgemizin içinde bulunduğu krizleri, savaş ve çatışmalara karşı hep birlikte barışı görüşebileceğimiz, bir sürecin inşa edilmesi ile ilgili diyalog ve çözüm kanallarının açık olacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.

ANKARA’DA ŞEHİT CENAZESİNE KATILDI, TEPKİ ALDI

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özel de katıldı. Özel'in taziye dileklerini iletmesinin ardından, bir şehit yakınının 'Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor.' diye tepki gösterdiği duyuldu.