TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan'dan beklenmedik çıkış: Mustafa Sarıgül aday olursa çekilirim

Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan ve adaylığı tartışmalarla birlikte istifaları da beraberinde getiren Gökhan Zan, CHP'li Mustafa Sarıgül'ün aday olması halinde adaylıktan çekilebileceğini açıkladı. Zan, Sarıgül ile 'ağabey-kardeş' ilişkisi olduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün aday olması halinde adaylıktan çekilebileceğini söyledi.

TV100'e bağlanan Zan "Mustafa Sarıgül ile telefonda görüşüp 'Aday olursanız ben çekilirim' dediniz mi?" sorusuna şu cevabı verdi.

"Tabii ki dedim. Son 20 yıldır ağabey-kardeş ilişkimiz var ve ben kendisini yakinen de çok iyi tanırım. Ben inanıyorum ki doğru bir aday olursa Türkiye İşçi Partisi'nin hayır diyeceğini düşünmüyorum. "

NE OLMUŞTU?

Eski futbolcu Gökhan Zan, 6 Şubat depremlerinden sonra siyasete atılmıştı. Zan, 14 Mayıs'taki milletvekili seçimlerinde İyi Parti'den aday olmuştu.

Gökhan Zan, altı ay sonra partiden ayrılma kararı almıştı. Zan, 27 Aralık'ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay’a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından kardeşlerimin sesini Meclis’te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İyi Parti’den istifa ediyorum."

İyi Parti'den istifa eden Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuştu.

Partinin Mersin Tarsus İlçe Teşkilatı, Zan'ın Hatay'dan aday gösterilmesine tepki olarak istifa ettiklerini duyurmuştu. İstifa metninde “TİP’in sürekli popüler kimlikler üzerinden adaylık dayatmasının partinin varoluş amacına ters olduğu” belirtilmişti.