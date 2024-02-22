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    • Haberler > Politika > Yeniden Refah, aday listesini YSK'ya geç bildiren il başkanını görevden aldı

    Yeniden Refah, aday listesini YSK'ya geç bildiren il başkanını görevden aldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Yeniden Refah, aday listesini YSK&#039;ya geç bildiren il başkanını görevden aldı
    Osmaniye, Ysk, Yerel Seçim, Yeniden Refah Partisi, Haber

    Politika Haberleri  / Ajanslar

    Yeniden Refah Partisi'nin Osmaniye İl Başkanı Adem Cingöz, YSK'ya teslim edilmesi gereken aday listelerini geç teslim edince adaylık başvurusu reddedildi. Bunun üzerine Yeniden Refah Partisi, Cingöz'ü görevden aldı.

    Türkiye son hız yerel seçimlere hazırlanıyor. Siyasi partiler de hazırlıklar kapsamında aday listelerini 20 Şubat'ta Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Fakat bazı partilerde aksaklıklar yaşandı. Bu partilerden biri de Yeniden Refah Partisi oldu.

    Yeniden Refah Partisi'ndeki aksaklık sadece bununla da sınırlı kalmadı. 

    YRP Osmaniye İl teşkilatı, Osmaniye Belediye Başkanlığı ve Cevdetiye Belediye Başkanlığı ile Belediye Meclis üyeliği listesini, İl Seçim Kurulu’na 20 Şubat’ta saat 17.27’de teslim etti.

    GENEL MERKEZ GÖREVDEN ALDI

    İl Seçim Kurulu, zamanında yapılmayan adaylık başvurusunu reddetti.

    Yaşananların ardından YRP İl Başkanı Adem Cingöz, genel merkez tarafından görevinden alındı.

    Cingöz, yaptığı açıklamada bu olayda ihmalinin olabileceğini fakat kasıtlı olarak yapmadığını söyledi. 

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Ajanslar
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