YSK'dan Siverek ve Halfeti kararı: Mazbata DEM Parti adayına verilecek

Şanlıurfa Siverek ve Halfeti'de seçimlerin yenilenmesine dair alınan kararlar kaldırıldı. YSK kararıyla mazbata DEM Parti'nin adayına verilecek.

Sandık sonuçlarına yapılan itirazlar Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından karara bağlanmaya devam ediyor.

Kurum, il ve ilçelerdeki seçimlerle ilgili yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplandı.

Toplantıda alınan kararla Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçelerinde seçimlerin yenilenmesine dair alınan kararları kaldırdığını duyurdu.

Yapılan değerlendirmeler kapsamında verilen kararlar şu şekilde:

CHP'nin Adıyaman'ın Besni ilçesindeki belediye başkanlığı seçiminin iptali talebi reddedildi.

MHP'nin Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki belediye başkanı seçiminde oyların yeniden sayımı için yaptığı talep reddedildi.

Yeniden Refah Partisi'nin Samsun'un Bafra ilçesinde seçimlerin iptali istemi reddedildi.

AK Parti'nin Siirt'te seçimlerin yenilenmesi talebi reddedildi.

Yeniden Refah Partisi'nin Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki belediye başkanlığı seçiminin ya da mazbatanın iptali istemi reddedildi.

DEM Parti'nin Mardin İl Seçim Kurulu'nun Dargeçit'te oyların yeniden sayılmasına yönelik kararına itiraz etti. Karara göre, oylar yeniden sayılmayacak.

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CHP'nin Kocaeli Körfez ilçesi belediyesinde oyların yeniden sayılması ya da seçimin yenilenmesi talebi reddedildi.

CHP'nin İstanbul'un Bahçelievler, Ümraniye ve Pendik ilçelerinde oyların yeniden sayım talebi reddedildi.

DEM Parti'nin Bitlis için yeniden sayım talebi reddedildi.

CHP'nin Nevşehir'in Avanos ilçesinde belediye başkanlığı seçiminde yeniden sayım isteği reddedildi.

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AK Parti, Ordu'da ilçe seçim kurulunun aldığı Gölköy, Kumru ve Gülyalı ilçelerinde sandıkların yeniden sayılması kararına itiraz etti. Karara göre oylar yeniden sayılmayacak.

7 İLDE YENİDEN SAYIM OLACAK

İkizce, Perşembe, Mesudiye, Çamaş, Gürgentepe, Kabataş ve Ünye’de ise oylar yeniden sayılacak.

SİVEREK VE HALFETİ KARARI

Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçelerinde seçimler yenilenmeyecek.