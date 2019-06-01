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1 Haziran 2019 Cumartesi
  3. O tahta nasıl oturursun!

O tahta nasıl oturursun!

O tahta nasıl oturursun!

Kanuni Sultan Süleyman’ın süt kardeşi Yahya Efendi, bir gün atıyla giderken iki papaz yolunu keser.

Atın yularlarını tutan papazlar der ki:
- Ya Şeyh, sizin dininizde ölmüşlerden vergi almak var mıdır?
- Hayır böyle bir şey yoktur.
- Ama sizin Sultan’ınız bizim ölülerimizden bile cizye alıyor bu nasıl oluyor?
Bunun üzerine Yahya Efendi hemen Padişah’a bir mektup yazıp “Oturduğun o taht sana haram olsun, başına geçsin. Zulmün ölülere bile ulaştı. Bu yaptığın zulüm nedir? Derhâl o tahtı terk et” diye çok ağır şeyler söyler.
Koskoca Padişah bu mektubu alır almaz derhâl yanındakilerle beraber yola çıkıp Yahya Efendi’nin dergâhına gelir ve “Abi’ciğim, hayırdır ne suç işledim acaba?” diye sorar. Yahya Efendi “Daha ne olsun memurların gayrimüslim vatandaşların ölmüşlerinden bile cizye alıyor. Böyle zulüm olur mu?”
Padişah hemen yanında bulunanlara sordu ve kayıtların beş senedir yenilenmediğini anladı. Rengi sapsarı oldu. Derhâl kayıtları yenilettirdi. Fazla alınanların hepsini iade ettirdi, helallik diledi.
Bu arada da tahta oturmadı, tekrar Yahya Efendi’ye gidip, “Şimdi tahtıma oturabilir miyim?” diye sordu. O da “Git artık nasıl oturursan otur” buyurdu.

 

01.06.2019 - 06:49

Ankara kebabı Tarifi

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Ankara kebabı Tarifi
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