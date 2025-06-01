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30 yıllık “bağımlılık” 25 günde sona erdi! Sigara tiryakisi kurtuluş hikayesini anlattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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30 yıllık “bağımlılık” 25 günde sona erdi! Sigara tiryakisi kurtuluş hikayesini anlattı
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sigara tiryakisi Güngör Kıvanç sigara bırakma polikliniği desteğiyle yaşadığı kurtuluş sürecini gazetemize anlattı.

Esma Altın ANKARA  - 30 yıllık tütün müptelalığından 25 günde kurtulan Güngör Kıvanç (48), 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde, Gölbaşı Sağlıklı Hayat Merkezi’ndeki (SHM) sigara bırakma polikliniği desteğiyle yaşadığı kurtuluş sürecini gazetemize anlattı.

30 yıllık “bağımlılık” 25 günde sona erdi! Sigara tiryakisi kurtuluş hikayesini anlattı - 1. Resim

18 yaşında başladığı sigarayı bırakma sürecindeki en büyük zorluğun, nikotin bağımlılığının getirdiği davranışsal alışkanlıklardan kurtulmak olduğuna dikkat çeken Kıvanç, sigarayı bırakmak isteyenlere “Başarabilirim duygusunu denemeleri gerekiyor. Kendi hayatınıza ilişkin iyi olan bir adım atın” tavsiyesi verdi. Gölbaşı  Yiğit Gençbay Sağlık Yaşam Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlusu Dr. Burhan Karaca, nikotin bağımılılıdüzeyinin ölçülmesinden sonra 25 gün ücretsiz sağlanan “nikitaps” ilacıyla tedavi uygulandığını söyledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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